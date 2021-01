Sampdora-Inter Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 06-01-2021

Mercoledì 6 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova si gioca Sampdoria – Inter, gara valida per la 16° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky e in streaming su sky Go e Now Tv.

Nel turno infrasettimanale dell’Epifania l’Inter è ospite della Sampdoria a Marassi. Nerazzurri alla ricerca della nona vittoria consecutiva che permetterebbe di mettere pressione e sorpassare il Milan in vetta, impegnato nel big match di San Siro contro la Juventus. I blucerchiati sono reduci da 2 sconfitte di fila con Sassuolo e Roma e cercano riscatto. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

L’Inter ha cominciato bene il 2021 con la goleada casalinga al Crotone e mantenuto il solo punto di distanza dal Milan capolista. I nerazzurri ora nel turno dell’Epifania potrebbero approfittare della giornata favorevole e cogliere un eventuale passo falso dei rossoneri, impegnati contro la Juventus. La Samp è avversario di rispetto, ma per la strada verso lo Scudetto non ci devono essere ostacoli.

La Sampdoria ha chiuso il 2020 con una sconfitta (2-3 contro il Sassuolo) e inaugruato il 2021 con un altro KO di misura contro la Roma per 1-0. Campionato nelle aspettative per la squadra di Ranieri, che si trova ora all’11° posto a 17 punti, con 5 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. La caratura tecnica dell’Inter è superiore, ma il solido 4-4-2 di Ranieri e la buona organizzazione tattica dei liguri potrebbero dare grattacapi (già battute Lazio e Atalanta) agli uomini di Conte.

Dove vedere Sampdoria – Inter in Diretta tv e streaming

Sampdoria Inter si giocherà mercoledì 6 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202). La partita sarà disponibile anche in streaming per i clienti Sky su Sky Go e sulla piattaforma Now Tv.

Precedenti e statistiche di Sampdoria – Inter

L’ultimo match giocato a Marassi tra Sampdoria e Inter, risale alla 6° giornata dello scorso campionato. La partita terminò 3-1 a favore dei nerazzurri con la doppietta di Sanchez e il gol di Sensi. L’Inter vince da tre stagioni di fila in trasferta contro la Samp, ultima vittoria blucerchiata che risale alla stagione 2016/2017, 1-0 con rete di Quagliarella.

Probabili formazioni di Sampdoria – Inter

Restano indisponibili per l‘Inter i soli Vecino e Pinamonti. Nulla di grave per Lukaku, uscito per una contusione durante la partita col Crotone ma regolarmente convocato. Possibile comunque un inizio dalla panchina per il belga. Per il resto poco turnover per Conte, che conferma il blocco difensvo Handanovic, de Vrij, Skriniar e Bastoni. A centrocampo dovrebbe rivedersi Gagliardini con Brozovic e Barella. Sulle fasce Hakimi confermato a destra, Darmian favorito sulla sinistra rispetto a Young. In attacco Lautaro e Sanchez. Vidal, Eriksen, Perisic e Sensi dalla panchina.

A Ranieri mancheranno solo lo squalificato Ekdal e gli infortunati Gabbiadini e Ferrari, Pochi i dubbi per i blucerchiati che confermano il loro 4-4-2 con Audero in porta, Augello, Colley, Tonelli e Yoshida in difesa. Damsgaard, Silva, Thorsby e Candreva in mediana. Ramirez a suppoto di Quagliarella. Jankto, Verre e Keita dalla panchina.

SAMPDORIA (4-4-2): AUDERO, AUGELLO, TONELLI, COLLEY, YOSHIDA, DAMSGAARD, SILVA, THORSBY, CANDREVA, RAMIREZ, QUAGLIARELLA

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, SKRINIAR, DARMIAN, BARELLA, BROZOVIC, GAGLIARDINI, HAKIMI, LAUTARO MARTINEZ, SANCHEZ

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS