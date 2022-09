Salisburgo-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani c’è un avversario complicato”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni alla vigilia della partita di Champions League, tra il “suo” Milan e il Salisburgo allenato da Matthias Jaissle.

Il tecnico rossonero non sottovaluta minimamente la squadra austriaca: “C’è un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso. E’ una squadra che sa muoversi bene in campo. Hanno tanti giocatori di prospettiva molto forti che probabilmente potranno ripercorrere le orme di Haaland e Mane. Sono una squadra molto forte che rispettiamo”.

Certamente cominciare bene domani sarebbe molto importante. Servirà grande determinazione, anche perché il Salisburgo, oltre alla tecnica, fa dell’intensità uno dei suoi punti di forza. Infatti lo stesso tecnico milanista invita tutti a dimenticare la vittoria nel derby. Domani ci sarà un nuovo avversario e un’altra competizione.

Salisburgo-Milan, 1° Giornata di Champions League

Pioli dichiara che tutti i convocati stanno bene a livello di condizione fisica. Domani mattina, in base alla tipologia di partita, si faranno le scelte definitive della formazione che si opporrà al Salisburgo.

L’ex tecnico di Lazio e Inter spiega anche i motivi dell’inserimento di Krunic e Florenzi nella lista Champions: “Su Florenzi aspettiamo il comunicato dello staff sanitario, Krunic è stato inserito perché riteniamo che dalla prossima gara di Champions possa essere disponibile”.

Pioli si concentra anche a parlare del nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale. Dichiara di essere rimasto molto colpito da lui e sente che il club è finito in ottime mani, in vista del futuro.