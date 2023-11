Salernitana-Napoli 0-2, Rudi Garcia: “Partita letta molto bene. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione”

Al termine della partita tra Salernitana e Napoli, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza postpartita. Le parole del tecnico.

Il Napoli esce vittorioso dall’Arechi di Salerno. Alla vigilia, Rudi Garcia aveva parlato di vittoria a tutti i costi e così è stato. Avevamo tutto da perdere e poco da guadagnare, ha ammesso l’allenatore. Ogni derby è molto sentito e la Salernitana tutto questo l’ha dimostrato sicuramente sul campo con un’ottima prestazione.

Sicuramente qualche soddisfazione per la fase difensiva. Il Napoli non ha subito nessuna rete anche se certe volte si poteva difendere meglio. Meret è stato poco impiegato perché le occasioni degli avversari non sono state tantissime. Tuttavia, questa vittoria non dà assolutamente tranquillità perché bisognerà migliorare molto.

L’importante erano i tre punti visto che domenica le cose si erano messe davvero male col Milan. A salvare la Salernitana c’è stato anche un grande Ochoa. Si poteva fare molto meglio in alcune conclusioni come quella di Simeone davanti alla porta e poi anche la sfortuna con il palo di Politano che avrebbe potuto chiudere tutto in anticipo.