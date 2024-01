Salernitana-Juventus dove vedere il match valido per la 19ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 7 gennaio alle ore 18:00 presso lo stadio Arechi di Salerno. Salernitana-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Salernitana-Juventus, 19° giornata di Serie A 2023/24

Salernitana-Juventus. La formazione di Inzaghi è reduce da una importantissima vittoria ottenuta contro una diretta concorrente per la salvezza, ovvero il Verona. In questo modo ha riaperto i giochi per non retrocedere, con il primo successo ottenuto fuoricasa, il secondo in totale.

Ha 12 punti, solo due di distacco dalla zona salvezza. Questo ottimo risultato si somma a quello altrettanto positivo ottenuto in casa contro il Milan per 2-2. Un match, quest’ultimo, che ha visto la formazione campana condurre i giochi fino al novantesimo, salvo poi venire raggiunta dal pareggio realizzato da Jovic.

Salernitana-Juventus. Il ritmo che sta avendo è positivo, la rosa comincia a rispondere alle richieste del tecnico piacentino. I presupposti per rimanere nella massima serie ci sono tutti.

Il tecnico italiano, però, vuole dai suoi ancora maggiore disponibilità, perché il lavoro da fare è ancora tanto:

“Questa squadra mi ha accolto in maniera incredibile e sapevo che con il lavoro saremmo ritornati a vincere. E’ una bella iniezione di fiducia, ma siamo ancora ultimi”.

Queste ultime parole sono un pungolo per non mollare e continuare sul cammino intrapreso. Ancor più perché nella prossima giornata avranno di fronte la Juventus.

Salernitana-Juventus. La formazione di Allegri è reduce dal tredicesimo risultato utile consecutivo. I tre punti sono arrivati contro una Roma che li ha messi in difficoltà nella prima frazione di gioco.

La rete decisiva è stata siglata da Rabiot su geniale assist di Vlahovic. Hanno accorciato nei confronti dell’Inter capolista, la quale si trova a soli due punti di distanza.

Le sue parole sul momento di forma dei bianconeri e sulla lotta scudetto con i nerazzurri confermano un buona crescita, un percorso di costruzione di una rosa adatta a vincere.

Per quanto riguarda le parole di Acerbi e i 200 milioni spesi dai bianconeri nel mercato, il tecnico non ha voluto rispondere, salvo fare i complimenti ai nerazzurri per il loro percorso in campionato.

Dove vedere Salernitana-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 07 Gennaio

07 Gennaio Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Salernitana-Juventus match della 19ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Salernitana-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Salernitana-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Salernitana-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Salernitana Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Salernitana-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Salernitana-Juventus, le ultimissime

Per Inzaghi stessa formazione che ha ottenuto i tre punti a Verona. L’eccezione è rappresentata da Mazzocchi, ormai ceduto al Napoli. Costil in porta, difesa a tre composta da Bradaric, Gyomber e Fazio. I due centrocampisti bassi, davanti alla difesa, saranno Coulibaly e Maggiore. Candreva sarà tra i disponibili, così come Kastanos e Tchaouma. In avanti confermato Simy.

Allegri cambia i giocatori impegnati nella Coppa Italia, con Nicolussi Caviglia al posto di Locatelli, quest’ultimo alle prese con la squalifica. Per il resto Cambiaso nuovamente disponibile dal ritorno dalla squalifica, per il resto formazione titolare con Vlahovic e Chiesa in avanti.

Salernitana-Juventus, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Bradaric, Gyomber, Fazio, Pirola; Coulibaly, Maggiore; Candreva, Kastanos, Tchaouna; Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic Chiesa. Allenatore: Allegri