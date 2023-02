Salernitana – Juventus 0-3 , voti e pagelle: si rivede una Juve aggressiva

La Juventus ritrova una vittoria che in campionato mancava da quasi un mese.

Per la 21^ giornata di Serie A, i bianconeri espugnano 0-3 il campo della Salernitana.

Si rivede dopo tanto tempo una Juve aggressiva, in grado, per l’appunto, di aggredire il più possibile gli spazi.

Il tutto a dire il vero contro una squadra che certamente non brilla per solidità, attenzione, prontezza difensiva.

Si rivede finalmente un Vlahovic in formato top, il serbo è grande protagonista del match, mettendo lo zampino in tutte e 3 le reti, due realizzate personalmente – la prima su rigore – e una di fatto propiziata con un tiro sbilenco che diventa assist perfetto per il connazionale Kostic.

Il numero 9 quando è in giornata si riconferma implacabile e incisivo.

Per il resto la solita Juve, capace di rischiare il giusto e ottenere il massimo senza troppi sforzi.

Grazie soprattutto alla freschezza della sua giovanissima classe di ferro, i vari Miretti – propizia il rigore ma il suo infortunio preoccupa – sostituito dallo stesso Fagioli, assist man per il definitivo tris di Vlahovic, Iling Jr.

I legni colpiti da Di Maria – traversa – e Kean – palo – non fanno altro che legittimare una conclamata superiorità.

Una vittoria non scontata ma tutto sommato naturalmente plausibile da prevedere e di certo non esaltante, ma che fa bene per il morale, in attesa di impegni più gravosi in questa stagione che entra nel vivo.

Settimana prossima contro la Fiorentina grande ex di Vlahovic, poi riprende l’Europa League e c’è il Nantes da affrontare, insomma, la stagione entra nel clou.

L’esultanza dopo il gol che ha aperto le marcature

Voti e pagelle

Vlahovic, voto 7.5

Seppur grazie ad una serie di circostanze a favore, risulta praticamente man of the match, ritrovando il gol che gli mancava da 4 mesi,-curiosamente proprio nella partita che segna un anno esatto dal suo debutto bianconero con gol, ndr – e addirittura facendone perciò due in un colpo solo-il primo su rigore-, e fornendo un fortunoso assist per il raddoppio di Kostic.

Forse

Kostic, voto 6.5

Il merito principale è quello di farsi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto nell’azione del raddoppio.

Miretti, voto 6.5

Arrivano sempre più conferme da questo ormai assodato giovanotto.

I movimenti sono già da campione consumato, come testimonia il famoso giochetto di lasciare lì la gamba a prendersi il fallo dal grande ex Nicolussi Caviglia nell’azione che porta al rigore.

Il suo infortunio preoccupa un pò.

Fagioli, voto 6.5

Entra al posto dell’infortunato Miretti, e da il suo contributo alla vittoria, con il taglio perfetto a intercettare un errato disimpegno difensivo avversario, e il corridoio preciso per la doppietta di Vlahovic.

Chiesa, voto 6.5

Anche lui subentra dalla panchina, ed è il solito boost offensivo, cambiando i ritmi di gioco e sfiorando a sua volta il gol.

Di Maria, voto 6

Sfiora il gol con una bella sventagliata dalla distanza, ma coglie la traversa.

Kean voto 6

Si accoda al compagno di squadra, scaricando sul primo palo un diagonale di destro. Fa sempre valere la freschezza dei suoi anni.