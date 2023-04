Salernitana-Inter 1-1, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-1 il match tra Salernitana e Inter valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Ai nerazzurri non basta il vantaggio firmato Gosens, nel finale Candreva la pareggia con un beffardo tiro-cross.

Episodi sfortunati: “Parlare di calcio oggi è complicato. Oggi abbiamo visto tutti la squadra. A meno di 3 giorni dalla gara con la Juventus la gara è stata giocata bene e con impegno. Purtroppo paghiamo il poco cinismo sotto porta. C’è delusione”.

Sulla partita: “Voglio rivedere per bene la gara, per ora ho visto solo alcuni episodi. Il nostro palo, la traversa di Lukaku, la parata di Ochoa sulla linea e tanto altro. Sull’altro versante abbiamo subito un gol che non si vedeva in Serie A da un anno e mezzo”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Attaccamento: “A questi ragazzi ho poco da dire. In campo si è visto il loro atteggiamento positivo. L’unica cosa che c’è da fare ora è tenere botta e continuare a spingere. Focalizzarsi su questo match, però, sarebbe un errore, poiché a breve saremo di nuovo in campo”.

Lukaku: “L’errore di Lukaku a un metro e mezzo dalla porta è dettato dal momento non positivo. La realtà è che purtroppo nessuno dei nostri attaccanti se la sta passando benissimo”.

Scelte offensive: “La panchina di Dzeko non per forza è legata a una sua presenza da titolare contro il Benfica. Ho 4 attaccanti all’altezza e mi prenderò il mio tempo per fare le migliori scelte”.