La Natura si riconferma fonte inesauribile di ispirazione per i produttori di integratori naturali impegnati nel proporre aiuti per i piccoli disturbi e problemi di salute. Scopriamo la rosa canina come integratore!

Non è una novità che i super food, le erbe officinali e le spezie diventino protagonisti di integratori naturali destinati a gestire e risolvere i disturbi e i problemi lievi che attentano all’equilibrio generale del corpo.

Tra i rimedi naturali più apprezzati c’è senza dubbio la rosa canina, una pianta utilizzata per via delle sue proprietà sin dai tempi più antichi.

Rosa canina: pianta e origine

La rosa canina, conosciuta anche come rosa selvatica, è una pianta appartenente alla famiglia delle Rosaceae e originaria delle regioni temperate dell’Europa, dell’Asia occidentale e dell’Africa settentrionale.

Cresce comunemente in climi temperati e in luoghi incontaminati come le colline, i boschi e le zone costiere sabbiose e può raggiungere un’altezza variabile da 1 a 5 metri e presenta fusti ramificati che sono ricoperti da spine acuminate.

La pianta rosa canina si caratterizza per i suoi fiori profumati di colore bianco o rosa pallido e per i suoi frutti arancioni o rossi, noti come bacche di rosa canina, ricchi di vitamina C e antiossidanti.

Le proprietà benefiche della rosa canina non sono una novità del nuovo millennio: le popolazioni antiche sfruttavano le sue proprietà terapeutiche per curare le problematiche più comuni (qualcuno ha attribuito alla rosa canina anche proprietà magiche).

Come e dove coltivare la rosa canina?

La rosa canina può essere messa a coltivazione, regalando splendidi fiori che impreziosiscono il paesaggio e frutti ricchi di vitamina C che possono essere utilizzati per preparare deliziose tisane o marmellate di rosa canina.

Prima di tutto occorre scegliere la varietà di rosa canina, ognuna caratterizzata da fiori e frutti leggermente diversi. È possibile optare per una varietà a fioritura singola o doppia, in base al gusto estetico personale. Inoltre, è importante selezionare una varietà adatta al clima e al terreno dell’area di destinazione, in modo da garantire una crescita sana e vigorosa.

Dopodiché si deve preparare il terreno. Essendo una pianta che predilige un terreno ben drenato e fertile, sarebbe meglio arricchire il terreno con compost prima di piantarla in modo da fornire alla pianta i nutrienti necessari per la sua crescita. Inoltre è necessario rimuovere eventuali erbacce e sassi che potrebbero ostacolare lo sviluppo delle radici.

A questo punto occorre scavare un foro abbastanza ampio per ospitare le radici, assicurandosi che la profondità sia adeguata; posizionare la pianta nel foro, cercando di mantenere le radici diritte e ben distribuite; coprire le radici con il terreno, premendo delicatamente intorno alla base della pianta per stabilizzarla.

Una volta piantata, la rosa selvatica richiede cure adeguate per garantire una crescita sana, dall’irrigazione regolare (ma non eccessiva) alla potatura all’inizio della primavera per favorire una fioritura rigogliosa alla potatura di formazione durante i primi anni di crescita per favorire una struttura più solida e armoniosa.

Rosa canina: Proprietà e benefici

Le bacche di rosa canina sono ricche di nutrienti e in particolare di vitamina C, vitamine del gruppo B, vitamina E, betacarotene, flavonoidi, acidi grassi essenziali, acidi organici e minerali come il ferro e il calcio. Ma quali sono i benefici della rosa canina?

Rinforzare il sistema immunitario – La rosa canina contiene vitamina C sufficiente a rafforzare il sistema immunitario, aiutando a prevenire e combattere le infezioni.

– La contiene sufficiente a rafforzare il sistema immunitario, aiutando a prevenire e combattere le infezioni. Antiossidante naturale – I flavonoidi e la vitamina E hanno proprietà antiossidanti, che aiutano a contrastare i danni causati dai radicali liberi e a proteggere le cellule dai processi di invecchiamento e dall’azione dei radicali liberi.

– I flavonoidi e la vitamina E hanno proprietà antiossidanti, che aiutano a contrastare i danni causati dai radicali liberi e a proteggere le cellule dai processi di invecchiamento e dall’azione dei radicali liberi. Sostenere la salute delle articolazioni – La quantità di acidi grassi essenziali è sufficiente ad aiutare a ridurre l’infiammazione delle articolazioni e a migliorare la mobilità.

– La quantità di acidi grassi essenziali è sufficiente ad aiutare a ridurre l’infiammazione delle articolazioni e a migliorare la mobilità. Promuovere la salute della pelle – Grazie al suo contenuto di vitamina C e antiossidanti, la rosa selvatica può contribuire a migliorare l’aspetto della pelle, ridurre le rughe e favorire la cicatrizzazione delle ferite.

– Grazie al suo contenuto di vitamina C e antiossidanti, la può contribuire a migliorare l’aspetto della pelle, ridurre le rughe e favorire la cicatrizzazione delle ferite. Supportare la salute cardiaca – I composti antiossidanti sono dei toccasana anche per la salute cardiaca perché possono aiutare a proteggere il cuore dai danni causati dai radicali liberi e a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

– I composti antiossidanti sono dei toccasana anche per la salute cardiaca perché possono aiutare a proteggere il cuore dai danni causati dai radicali liberi e a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Allenta la tensione – La presenza di vitamina C aiuterebbe a migliorare l’umore nelle persone schiacciate dalla tensione nervosa. Questo ha portato verso l’utilizzo della rosa canina contro la depressione.

Integratori a base di rosa canina

Gli integratori sotto forma di capsule, polveri e olio estratto dai frutti di rosa canina propongono un modo conveniente e pratico per beneficiare delle proprietà della pianta.

Questi prodotti sono diventati sempre più popolari perché offrono una potente combinazione di nutrienti e composti bioattivi che possono migliorare il benessere generale, superando così le tempistiche di azione di un qualunque rimedio naturale a base di rosa canina.

Sono spesso usati come supporto per la salute generale, per rafforzare il sistema immunitario e per favorire il benessere della pelle e delle articolazioni.

Per quanto riguarda dosaggio e quando assumere la rosa canina, invece, bisognerebbe seguire le indicazioni del produttore e i consigli di un esperto.

Rosa canina: Controindicazioni

L’utilizzo di integratori a base di rosa selvatica è sicuro e non riserva effetti collaterali particolari, purché si rispettino dosaggi e modalità d’uso indicati.

In caso di sovra dosaggio si potrebbe andare incontro a effetti collaterali rari e lievi, come i problemi gastrointestinali (nausea, crampi addominali, diarrea o disturbi digestivi) e disturbi del sonno o insonnia.

È meglio evitare l’assunzione di questi prodotti in caso di allergia conclamata alle piante della famiglia delle Rosaceae, come le rose o i frutti di bosco, perché si potrebbe andare incontro a reazioni allergiche (es. prurito, eruzioni cutanee, gonfiore o difficoltà respiratorie).

La rosa selvatica potrebbe interagire con alcuni farmaci, come per esempio farmaci anticoagulanti, antinfiammatori non steroidei (FANS) o farmaci per il diabete. Quindi, è importante consultare un medico o un farmacista prima di assumere integratori se si stanno già assumendo farmaci specifici.

Durante la gravidanza e l’allattamento, è fondamentale prendere precauzioni extra riguardo all’assunzione di integratori. Non ci sono prove sufficienti per stabilire la sicurezza di tali integratori in queste fasi delicate della vita. Pertanto, è consigliabile evitare l’uso di questi integratori duranti queste fasi, a meno che non sia espressamente consigliato da un medico.

Come scegliere un integratore di rosa canina

Non tutti gli integratori di rosa selvatica sono uguali e saper valutare alcuni aspetti in relazione alle necessità individuali può fare la differenza. Ecco cosa tenere a mente:

Tipologia – Gli integratori a base di rosa selvatica sotto forma di capsule, polveri e oli estratti dai frutti, ma occorre valutare i pro e i contro di ogni tipologia per capire come consumare rosa canina al meglio: facilità di assunzione, semplicità di dosaggio e trasportabilità.

– Gli integratori a base di sotto forma di capsule, polveri e oli estratti dai frutti, ma occorre valutare i pro e i contro di ogni tipologia per capire al meglio: facilità di assunzione, semplicità di dosaggio e trasportabilità. Composizione – È necessario valutare attentamente la formulazione dell’integratore, controllando se contiene estratti di rosa canina pura o se sono presenti altri ingredienti aggiunti come la vitamina C o l’Echinacea. In quest’ultimo caso è necessario considerare sia l’obiettivo finale che eventuali sensibilità personali.

– È necessario valutare attentamente la formulazione dell’integratore, controllando se contiene estratti di o se sono presenti altri ingredienti aggiunti come la vitamina C o l’Echinacea. In quest’ultimo caso è necessario considerare sia l’obiettivo finale che eventuali sensibilità personali. Allergeni – La produzione di questo genere di integratori in stabilimenti in cui si producono altri prodotti potrebbe causare la contaminazione con allergeni comuni. Leggere attentamente l’INCI è fondamentale se si soffre di sensibilità o intolleranze particolari.

– La produzione di questo genere di integratori in stabilimenti in cui si producono altri prodotti potrebbe causare la contaminazione con allergeni comuni. Leggere attentamente l’INCI è fondamentale se si soffre di sensibilità o intolleranze particolari. Prezzo – Il prezzo di un integratore varia in relazione alle caratteristiche e alla marca, ma solitamente può essere “ammortizzato” grazie all’acquisto online: ampia selezione di prodotti e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori integratori di rosa canina su Amazon

Qual è il miglior integratore di rosa canina? Tutto dipende dalle esigenze personali, ma tenere a mente i suddetti consigli può aiutare a orientarsi verso il prodotto giusto.

In ogni caso è possibile acquistare questo genere di integratore in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Amazon propone alcuni degli integratori migliori e sostiene una scelta informata attraverso informazioni extra, recensioni dei consumatori e offerte vantaggiose.

Per facilitarvi nella scelta del miglior integratore di rosa canina su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più acquistate.

