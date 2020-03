Ronaldinho in carcere: 5 gol nel torneo e un maialino come premio

Ronaldinho continua ad incantare anche lontano dai grandi campi di calcio. Nel torneo di calcetto del carcere in cui è recluso, infatti, si è assistito ad un vero e proprio show che lo ha visto protagonista.

Con il risultato finale di 11 a 2, la sua squadra si è aggiudicata la vittoria grazie a 5 reti e 6 assist messe a segno dal Gaucho. Nonostante le voci parlassero di un divieto di gol imposto al brasiliano per equilibrare la gara, non ha saputo resistere alla tentazione, regalando giocate di alto livello di cui tutti eravamo abituati.

Dalle foto e video diffuse sui vari social degli spettatori, Ronaldinho è apparso sorridente e sereno, caratteristiche che lo contraddistinguono da sempre. Ha giocato l’intera partita con paio di scarpe prestategli da un poliziotto e come ricompensa della prestazione ha ricevuto un maialino di 16 kg.

Arrestato lo scorso 7 marzo insieme a suo fratello Assis con l’accusa di possesso di passaporti falsi, il Gaucho si trova nella prigione di Asuncion in Paraguay. I giudici, attraverso la richiesta del pm Marcelo Pecci, hanno respinto l’istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati del brasiliano, dichiarando che un’azione simile potrebbe scaturire un’eventuale fuga.

Attualmente si trova in una sezione della prigione con altri 25 detenuti tra agenti di polizia e politici, condannati per corruzione. Ma il nemico vero per l’ex pallone d’oro sembra essere il caldo, che in questi sfiora addirittura i 40 gradi.

