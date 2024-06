Video Gol Highlights Romania-Ucraina 3-0 : sintesi 17-06-2024

Romania-Ucraina 3-0 , 1° giornata Gruppo E: Stanciu, Marin e Dragus firmano la tripletta per Iordanescu.

Una partita che ha visto la nazionale ucraina mantenere il possesso palla, ma in maniera sterile. Le occasioni più importanti, paradossalmente, le crea la nazionale di Iordanescu. Grazie anche agli errori di Lunin, la Romania va prima in vantaggio a metà del primo tempo, poi nella ripresa, dopo pochi minuti, piazza l’uno-due decisivo.

La nazionale di Rebrov si ritrova ultima e costretta a recuperare nelle altre due partite che rimangono. La Romania inizia come meglio non si poteva.

La Sintesi di Romania-Ucraina 3-0

Partono forti gli uomini di Rebrov, che si fanno vedere con maggiore insistenza. Uno scambio veloce, con pallone che viene servito al limite dell’area a Tsygankov, il cui tiro verso la porta è deviata da un difensore romeno.

Un minuto più tardi ci provano gli uomini di Iordanescu, con un tiro a giro dalla distanza di Coman, ma che termina debolmente in posizione centrale. Nessuna difficoltà per Lunin.

In questi primi venti minuti di gioco è l’Ucraina ad avere un maggiore possesso palla, ma con poche occasioni costruite. La Romania, attende e non pressa.

A metà della prima frazione seconda occasione costruita dagli ucraini con Dovbyk che prova una conclusione dal limite dell’area ma la sfera termina abbondantemente alta sopra la traversa!

VANTAGGIO DELLA ROMANIA! Errore di Lunin in impostazione, pallone che viene recuperato da Man, il quale serve Stanciu che con un destro preciso infila il pallone nel sette! Un vero e proprio gioiello del centrocampista romeno!

Al trentacinquesimo minuto di gioco Mudryk crossa forte al centro, Dragusin intercetta e devia la sfera che termina alta sopra la traversa! Rischio di autorete dei romeni!

Tre minuti più tardi un tiro dal limite di Man deviato da Stefanenko per poco non s’infila nell’angolo alla destra di Lunin! Poco dopo da calcio d’angolo Stanciu realizza una traiettoria a giro che sbatte sulla traversa e termina di nuovo in campo!

Finisce il primo tempo senza grandi sussulti. Ripresa che inizia con la truppa di Rebrov che prova a colpire con un destro di Mudryk, dopo esser partito da sinistra, ma l’esito è il muro della difesa avversaria.

RADDOPPIO DELLA ROMANIA! Ripartenza veloce della nazionale di Iordanescu, con Man che perde palla al limite dell’area, ma va a contrasto nel tentativo di riprendersela. La palla termina a Marin che in corsa colpisce nell’angolo con un rasoterra dalla distanza. Evidente l’errore del portiere Lunin che si fa scivolare la sfera sotto le braccia!

TRIS DELLA ROMANIA! Ratiu dalla distanza costringe Lunin ad un grande intervento! Dal calcio d’angolo Man entra in area, serve davanti alla porta Dragus che infila senza difficoltà!

Alla mezz’ora c’è il tempo per vedere la prima parata del portiere romeno. Sudakov calcia dal limite dell’area con il destro, ma Nita si distende e blocca in scioltezza!

A cinque minuti dal termine della sfida Mudryk riceve la sfera, corre e s’invola verso l’area di rigore. Da posizione defilata fa partire un sinistro che termina fuori di poco sul sette alla destra di Nita!

In pieno recupero, un lancio per Yaremchuk, il quale fa sfilare il pallone, effettua un pallonetto, mandando la sfera a toccare la traversa ed uscire fuori!

L’arbitro decreta la fine delle ostilità con il triplice fischio!

Highlights e Video Gol di Romania-Ucraina 3-0

Il Tabellino di Romania-Ucraina 3-0

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marius Marin (75′ st Rus); Man (62′ st Hagi), Razvan Marin , Stanciu (86′ st Racovitan), Coman (62′ st Mihaila); Dragus (75′ st Puscas). Ct. Iordanescu

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia (72′ st Tymchyk), Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko (62′ st Yaremchuk), Stepanenko (62′ st Brazhko), Sudakov ( 83′ st Malinovsky); Tsygankov (62′ st Yarmolenko), Dovbyk, Mudryk. Ct. Rebrov

Marcatori: 29′ pt Stanciu (R), 53′ st Marin (R), 57′ st Dragus (R)

Arbitro: Nyberg (Svezia)

Ammoniti: Konoplya (U), Marin (R)

