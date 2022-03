Roma-Vitesse 1-1, Mourinho: “Tanti errori ma siamo ai sorteggi, mentre altri sono a casa”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio del turno in Conference League.

Non è stata la miglior Roma della stagione ma, grazie alla rete di Abraham a pochi secondi dalla fine, il verdetto è chiaro: i giallorossi continueranno la propria avventura in Conference League grazie all’accesso ai quarti di finale.

Il Vitesse si è dimostrata una squadra ostile e molto pericolosa, ma alla fine il risultato ha dato ragione alla Roma di Mourinho che ha evidenziato proprio l’importanza del passaggio del turno in conferenza stampa.

Lo Special One ha ribadito che mentre qualcuno dovrà guardarsi i sorteggi da casa, la Roma lo farà da protagonista e questa è già di per se una grande vittoria.

La squadra, dice il mister, ha dei limiti a diversi livelli ma ciò che sembra maturato negli ultimi tempi è la capacità di saper resistere agli aventi riuscendo, dunque, ad essere sempre concentrati.

Arrivano anche i complimenti al Vitesse che ha giocato in modo fantastico come detto da Mourinho che è rimasto impressionato anche dalla dinamica dei loro difensori e dalla posizione di Dasa che è stato importantissimo per la manovra.

Diversa, invece, la valutazione della propria squadra. Mourinho ha evidenziato tanti errori di tecnica che, a suo modo di vedere, minano anche alla valutazione della tattica utilizzata. I tanti errori non hanno permesso a Mou di poter valutare bene la prestazione offensiva, ma in difesa la squadra gli è piaciuta.

Adesso, la squadra potrà concentrarsi sul derby contro la Lazio che arriva dopo un filotto di 10 partite senza sconfitte che Mourinho e i giallorossi vogliono continuare ad espandere.

