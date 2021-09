Roma-Udinese, le dichiarazioni pre partita di Mourinho: “Lavoriamo tranquilli, Vina out dentro Calafiori”

Il tecnico portoghese ha parlato in vista del match di domani sera contro l’Udinese.

Ripartire subito per dimenticare una sconfitta che ha sorpreso in molti, tranne lo stesso Josè Mourinho. La Roma vuole continuare l’inizio di campionato comunque positivo e lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l’Hellas Verona di pochi giorni fa, ma per farlo avrà bisogno di qualità e tranquillità.

Proprio la tranquillità è l’elemento professato da Josè Mourinho in vista dei prossimi mesi di lavoro come allenatore dei giallorossi.

Sulla partita di domani contro l’Udinese, lo Special One si aspetta un atteggiamento tosto e agonistico da parte della squadra di Luca Gotti che ha perso la sfida con il Napoli, a detta di Mou, in maniera strana rispetto al gioco mostrato in questo inizio di campionato.

Sarà, ufficialmente, out Matias Vina che lascerà il posto da titolare al giovane Calafiori e ai giornalisti viene da pensare che forse manca qualcosa a questa rosa per diventare effettivamente ambiziosa.

A questo giudizio, Josè Mourinho tuona dicendosi sorpreso di tutto: sorpreso sia dei giornalisti che parlano di mercato a poche settimane dalla chiusura di esso e sorpreso dal fatto che la sconfitta contro l’Hellas venga vista con così tanta diffidenza.

I giallorossi partivano, a detta dello Special One, almeno 29 punti dietro l’Inter, ovvero il gap mostratosi lo scorso anno, e il mister non si è mai esaltato per aver vinto consecutivamente i primi match di campionato.

Il percorso che la Roma vuole intraprendere è lungo e tortuoso e l’unica cosa che serve alla squadra è la tranquillità per poter condurre il proprio lavoro e la propria filosofia per migliorare e mostrare risultati nuovi.

C’è tanto ancora da fare e la richiesta del mister capitolino è di lasciar stare tranquilla, nel bene e nel male, la squadra. L’Udinese è un avversario difficile e il livello di intensità del match sarà alto, spetta alla Roma dimostrare di volere con fermezza i tre punti.

