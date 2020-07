Roma Udinese in Diretta TV-Streaming e Formazioni 02-07-2020

Roma Udinese è il posticipo che chiude la 29° Giornata di Serie A Giovedì 2 luglio alle 21:45. La partita Roma Udinese sarà trasmessa in Diretta Tv e streaming in esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Go e Now Tv.

La Roma di Fonseca viene dalla brutta e deludente sconfitta maturata a San Siro per 2 a 0 contro il Milan domenica pomeriggio.

I giallorossi dopo la vittoria in casa di una settimana fa contro la Sampdoria in rimonta hanno perso una partita importantissima che ha permesso all’Atalanta di portarsi a +9 in classifica e consolidare il 4° posto.



Quando mancano ormai 10 giornate alla fine non sarà per nulla facile per la Roma conquistare il 4° posto che vale l’accesso alla prossima Champions League ed i giallorossi ora devono difendere il 5° posto dal Napoli che è 6° a -3 e dal Milan che vincendo lo scontro diretto ha accorciato a -6.



L’Udinese di Gotti è in piena lotta per non retrocedere a quota 28 punti con sole 3 lunghezze di vantaggio sul Lecce che è terzultimo e +2 dalla coppia formata da Genoa Sampdoria quartultime.

I friulani non vincono in campionato dalla partita di San Siro contro l’Inter del 2 febbraio scorso. Dopo di quel match l’Udinese ha ottenuto 4 pareggi consecutivi prima del lockdown contro Brescia, Verona, Bologna e Fiorentina. Alla ripresa il 23 giugno è stata sconfitta in trasferta dal Torino 1 a 0 e domenica scorsa ha perso in casa contro l’Atalanta 3 a 2.

All’Olimpico ci si aspetta giovedì sera un match aperto tra due squadre che avranno bisogno di 3 punti e di vincere per muovere la classifica perchè un pareggio non serve a nessuna delle due.

Eurobet offre un Bonus Benvenuto Scommesse di 10€ e fino a 200€ al Deposito – Virtual Sport 5€

Registrati su Eurobet, deposita e scommetti: ricevi subito al deposito 5€ per il Virtual, 10€ per le scommesse sportive più un Bonus di Benvenuto del 50% dell’importo versato fino a un massimo di 200€!

Dove vedere Roma Udinese in Diretta TV e Streaming live:

Roma Udinese sarà trasmessa in diretta tv solo su Sky giovedì 2 luglio ore 21.45 al canale Sky Sport Serie A (202). Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Roma Udinese in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

La Telecronaca Sky è a cura di Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Daniele Adani

Probabili Formazioni di Roma Udinese:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il 4-2-3-1 con Mirante in porta ed in difesa Peres a destra e Kolarov a sinistra con Mancini e Smalling centrali. A centrocampo ballottaggio per un posto tra Villar e Diawara con il primo favorito ad affiancare Veretout. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Pastore, Under e Mkhitaryan.

Gotti schiera l’Udinese non il 3-5-2 con Musso in porta e nella difesa a 3 Becao, Troost Ekong e Nuytnick. A centrocampo ci sono Fofana, Jajalo e De Paul in mezzo al campo con Styger Larsen a destra e Sema a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Okaka e Lasagna.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

​

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost Ekong, Nuytnick; Styger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Precedenti e Statistiche di Roma Udinese:

I precedenti sono nettamente in favore della Roma che ha ottenuto ben 9 vittorie nelle ultime 10 sfide contro l’Udinese.

L’ultima vittoria dei friulani risale al novembre 2018 quando vinsero grazie al gol di De Paul.

In totale sono 91 i precedenti giocati tra Roma e Udinese ed il bilancio vede 47 vittorie dei giallorossi, 21 vittorie friulane e 23 pareggi.

In casa la Roma ha ottenuto contro l’Udinese 27 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte su 45 partite giocate.

L’ultima sfida della scorsa stagione è stata vinta dalla Roma con gol di Edin Dzeko. All’andata la Roma vinse ad Udine 4 a 0.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS