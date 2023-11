Roma-Udinese 3-1, voti e pagelle: “Dybala illumina”

Vittoria importante per i giallorossi. Mancini apre le marcature, Thauvin riacciuffa il risultato, ma Dybala ed El Shaarawy regalano i tre punti a Mourinho.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Non ha colpe sul gol di Thauvin, per il resto è una partita senza troppi rischi.

Mancini 7: Apre le marcature con un gran gol e in difesa è sempre preciso, anche se ha pochi reali pericoli da sventare. Partita, comunque, molto importante.

Llorente 6,5: Partita estremamente solida. Dalle sue parti l’Udinese non riesce a giocare con grande libertà.

N’Dicka 5,5: Si perde Thauvin nel gol del momentaneo pareggio, peccato perché la partita è stata complessivamente buona.

Karsdorp 6: Corre e fa sempre comodo averlo sia in fase d’attacco, che in difesa. Prestazione buona nonostante vari errori. (Dal 77′ Zalewski 6: Ingresso tranquillo e senza sbavature).

Cristante 6,5: Solita prestazione di grande qualità e, soprattutto, di quantità. Tanto lavoro sporco per lui e crea la maggior parte delle occasioni che la Roma, poi, sviluppa in fase d’attacco.

Paredes 6: Partita corretta e giocata con grande concentrazione. (Dal 77′ Bove 6,5: Entra con grande voglia di fare ed entra nell’azione del 3-1).

Pellegrini 5,5: Non ancora brillante. Non ha i 90 minuti nelle gambe e spegne velocemente la sua prestazione soprattutto per mancanza di energie. (Dal 63′ Azmoun 6,5: Ancora una volta, il suo ingresso è degno di nota. Suo il pallone che, di fatto, ribalta la partita).

Spinazzola 5,5: Perde spesso Thauvin. Ci mette voglia, ma non riesce a imporsi. (Dal 63′ El Shaarawy 7: Mette in ghiaccio la partita segnando il terzo gol con un tiro a giro degno di nota. Sempre più prezioso).

Dybala 8: Fa tutto. Paulo è illuminante ed è il vero motore di questa Roma. Dal suo piede nasce il primo gol giallorosso, poi riporta i giallorossi davanti con un bel gol. Giocate da impazzire e una qualità infinita, è tornato Paulo. (Dall’83’ Kristensen SV).

Lukaku 6: Si vede poco, ha la prima vera palla gol al 50esimo. Prova a far salire la squadra, ma incide meno di altre volte.

Josè Mourinho 7: Vittoria importante e meritata per i giallorossi. Dybala trascina, il resto della squadra mostra grande mentalità non scomponendosi dopo il pareggio. 3 punti importanti.

Le pagelle dell’Udinese

Silvestri 6: Non ha colpe sui 3 gol della Roma.

Ferreira 5,5: Ingenuo nel fallo su Pellegrini che porta alla punizione dove si sviluppa il vantaggio della Roma, peccato perché aveva mostrato cose interessanti, ma anche qualche errore di troppo. (Dal 79′ Kabasele 5: Dopo un paio di minuti dal suo ingresso, perde nettamente Lukaku sul gol del 2-1).

Bijol 5: Difensore solitamente attento, non era la sua giornata. Il gol di Mancini è quasi esclusivamente di sua colpa. Marcatura fin troppo leggera sul giallorosso, così come è leggero nel contrasto con Lukaku sul 3-1).

Perez 6: Tra i migliori in fase difensiva. Non rischia molto e gioca una partita apprezzabile.

Ebosele 5,5: Più timido rispetto ad altre uscite. Si preoccupa più di difendere, ma così facendo non dona ampiezza alla squadra.

Walace 5,5: Poco spazio di manovra. Non riesce a incidere più di tanto.

Samardzic 5: Oggetto invisibile del match. Inizialmente prova a metterci fisicità e grinta, poi si spegne velocemente e perde molti palloni. (Dal 69′ Lovric 5,5: Impreciso).

Payero 6,5: Forse il migliore dei suoi. Appare da subito molto ispirato e volenteroso. Il ragazzo accetta gli uno contro uno e riesce a ispirare i compagni nelle manovre offensive. Suo l’assist per il momentaneo pareggio di Thauvin.

Zemura 5: Anche lui, è vittima di una prestazione molto timida. Impreciso e spesso assente nella manovra offensiva. (Dall’82’ Kamara SV).

Thauvin 6,5: Il gol non basta per regalare una buona serata ai suoi, ma è sintomo di una partita che ha visto il francese essere tra i più attivi. (Dal 79′ Lucca SV).

Success 5: Prova a mettere il fisico e lottare, ma viene spesso e volentieri sovrastato dai giallorossi.

Gabriele Cioffi 5,5: L’Udinese soffre, ma resta in partita riuscendo addirittura a trovare il pareggio. Da quel momento, escono tutte le fragilità dei friulani che non hanno saputo contenere l’avanzata della Roma. Tanti, troppi, gli errori tecnici.