Roma: Totti vicino al ritorno come presidente o DT

Francesco Totti ritorna alla Roma? Questa l’indiscrezione che sta circolando in questi giorni riguardo al futuro dell’ex capitano, nonché bandiera storica, dei giallorossi. Come scrive Sport Mediaset, l’ex numero 10 “lupacchiotto” avrebbe già intrapreso contatti con la nuova proprietà presieduta da Dan e Ryan Friedkin. Si prospetta per lui un ruolo prioritario all’interno dell’organigramma societario: vicepresidente o Direttore Tecnico? Questo è ancora tutto da scoprire. Di certo c’è che Totti è sempre rimasto in orbita Roma, sin dal giorno del suo ritiro nel 2017.

A confermarlo è stato lo stesso Totti in un’intervista rilasciata a margine del derby di calcio a otto perso dalla sua Roma contro la Lazio: “Alla Roma farò cose carine…” ha detto Totti. Una frase che lascia intendere e non intendere, mantenendo diversi spiragli aperti sul futuroi del “Pupone”. Certo è che la proprietà americana potrebbe avere in Totti un punto di riferimento importante, dacché il “Capitano” conosce molto bene l’ambiente Roma, soprattutto per ciò che concerne i tifosi, passionali ma molto esigenti nei confronti di squadra e società. Avere una figura così importante nell’organico, una vera incrnazione di “romanità” potrebbe aiutare la nuova proprietà ad acquisire una nuova luce nei confronti del pubblico romanista e, nel contempo, i calciatori a capire cosa significhi indossare la casacca giallorossa.

