Roma: Tiago Pinto incontra Totti

C’è aria di rinnovamento in ambiente giallorosso, dove il nuovo Direttore Generale Tiago Pinto si prepara a strutturare una squadra più “sostenibile” in grado di dire la sua già nell’immediato futuro, non solo in Serie A.

Tiago Pinto, nuovo Direttore Generale della Roma da gennaio scorso – fonte: profilo Twitter Roma

Manager arrivato nella capitale lo scorso gennaio, scelto e voluto dalla dirigenza americana dei Friedkin, ha in mente una nuova Roma: più giovane ed economicamente sostenibile, visti anche i non pochi disguidi portati dalla situazione Covid.

Il progetto portato avanti dal D.G. portoghese parte dai numeri: si prevede una rosa piuttosto ampia con 22 giocatori totali (due per ruolo) dei quali 18 professionisti esperti e 4 giovani da poter valorizzare.

Un altro punto riguarda il monte ingaggi, decisamente troppo alto ed infruttuoso, visto che la Roma da tredici anni ormai è a secco di vittorie nei vari palcoscenici calcistici, nonostante abbia un monte ingaggi complessivo tra i più alti in Italia.

Tiago Pinto, in questi suoi primi mesi nella capitale ha, inoltre, incontrato anche Francesco Totti, ormai lontano dal panorama Roma, visto che da febbraio 2020 ha fondato una sua società di consulenza per calciatori e club, affacciandosi per la prima volta nel mondo dei procuratori.

L’incontro con il capitano giallorosso per eccellenza non è avvenuto per parlare di un suo possibile ritorno come dirigente nei rami societari della nuova Roma (cosa che comunque in futuro non può essere del tutto esclusa) bensì per informarsi riguardo dei giovani giocatori seguiti proprio da Totti, tramite la sua agenzia.

Kalimuendo in azione con la maglia del Lens, in Ligue1 – fonte: profilo Twitter Kalimuendo

Il nome più importante, che stuzzica la società capitolina, sembra essere quello di Arnaud Kalimuendo, attaccante francese classe 2002, proveniente dal settore giovanile del P.S.G., attualmente in prestito al Lens, squadra nella quale è senz’altro uno dei pezzi più pregiati.

Collaborazione viva, quindi, tra Tiago Pinto e Totti, ma rimanendo comunque lungo due differenti strade.

Migliori Bookmakers AAMS