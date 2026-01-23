Roma-Stoccarda 2-0: Gasperini esalta Pisilli e la profondità della rosa

Gasperini - Stadiosport.it

La Roma batte VfB Stoccarda 2-0 in Europa League nonostante un ampio turnover e mette un altro mattoncino importante nel suo percorso europeo. A prendersi la scena è Niccolò Pisilli, prodotto del vivaio giallorosso, autore di una doppietta che vale tre punti pesantissimi e una serata che, per intensità e maturità, va oltre i semplici gol.

La partita è stata un test vero, soprattutto perché Gasperini ha scelto di cambiare parecchio rispetto alla formazione vista in campionato contro il Torino. Una rotazione così ampia in un match europeo non è mai banale, perché aumenta i rischi di perdere equilibrio, automatismi e intensità, ma la Roma è riuscita comunque a portare a casa una vittoria netta contro un avversario considerato forte e fisico.

Il risultato, oltre a dare fiducia, dimostra che la squadra può reggere anche quando devono giocare elementi meno utilizzati, e questo in una stagione lunga e piena di impegni è un segnale fondamentale.

Gasperini ha sottolineato che Pisilli aveva già fatto vedere di essere un giocatore valido nella scorsa stagione, ma che ora è cresciuto ancora. E il punto non è solo la doppietta: la prestazione ha mostrato una maturità rara per un centrocampista giovane, soprattutto nei tempi di gioco, nelle letture e negli inserimenti. Il tecnico lo considera uno di quei calciatori capaci di dare profondità alla rosa, un fattore determinante in un’annata dove la Roma ha bisogno di alternative reali, non solo numeriche.

Pisilli è stato accostato a nomi pesanti come Marco Tardelli e Claudio Marchisio, soprattutto per quella capacità di arrivare in area “senza farsi vedere” e colpire con tempi perfetti. Gasperini ha riconosciuto alcune somiglianze con Tardelli anche dal punto di vista fisico e nei movimenti, chiarendo però che Pisilli non ha la stessa velocità pura. Ciò che invece sembra condividere è la dote più preziosa per un centrocampista moderno: scegliere il momento giusto per inserirsi e avere un buon senso del gol.

La vittoria contro lo Stoccarda non è stata utile solo per il risultato, ma anche per valutare la crescita di altri elementi. Gasperini ha fatto capire di vedere miglioramenti durante gli allenamenti, citando in particolare Ghilardi, e ha parlato anche di Ziolkowski, considerato interessante ma non ancora pronto per reggere tutti i novanta minuti. In più, la partita è servita a testare la condizione di chi rientrava da problemi fisici, come Pellegrini e Soulé, due pedine importanti che devono tornare al massimo della forma per dare qualità e soluzioni in più.

Con questo successo la Roma si garantisce almeno un posto nei play-off, ma la situazione di classifica lascia ancora spazio per puntare più in alto. La squadra è al momento sesta, con un’ultima gara da giocare in trasferta contro il Panathinaikos. Il dettaglio decisivo è il formato del torneo: le prime otto della fase campionato vanno direttamente agli ottavi, evitando lo spareggio. Per questo ogni punto nelle ultime partite pesa tantissimo, e la Roma, grazie a questo 2-0, resta pienamente in corsa per un piazzamento che cambierebbe il livello di difficoltà del cammino europeo.

C’è una statistica curiosa che racconta benissimo l’identità della Roma in questa stagione: in 29 partite ufficiali ha ottenuto 19 vittorie e 10 sconfitte, senza nemmeno un pareggio. Gasperini l’ha commentata con ironia, ma il concetto dietro è chiarissimo: con tre punti per la vittoria, la Roma deve puntare sempre a vincere. Il tecnico è stato diretto: non sono capaci di giocare per lo 0-0 e, soprattutto, lui non vuole farlo. Questa mentalità porta rischi, perché una squadra così può perdere equilibrio in alcuni match chiave, ma allo stesso tempo costruisce un’identità aggressiva e ambiziosa, che in Europa può diventare un’arma.

Nonostante la vittoria, Gasperini non nasconde che l’attacco sia ancora in una situazione complicata. Contro lo Stoccarda, per esempio, la Roma ha dovuto adattare Rensch in spinta sulla fascia e sta lavorando per far rendere Pellegrini anche in una posizione più avanzata. Malen viene considerato già affidabile, mentre Robinio Vaz è descritto come un giovane di grande prospettiva su cui lo staff vuole lavorare per capire come valorizzarlo al meglio. Gasperini ha anche allargato il discorso al calcio moderno: oggi, tra Serie A ed Europa, le squadre vincenti hanno spesso una panchina capace di cambiare la partita, specialmente davanti, anche grazie al fatto che ci sono cinque cambi e le alternative offensive fanno la differenza nei finali di gara.

I migliori bookmaker