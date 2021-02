Roma-Sporting Braga Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni Europa League 25-02-2021

I giallorossi, forti dello 0-2 maturato all’andata, vogliono completare il discorso qualificazione ospitando, allo Stadio Olimpico, il ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Braga. Nonostante il turnover, la Roma vuole chiudere la pratica segnando il prima possibile.

Roma-Braga ritorno Sedicesimi Europa League Stadio olimpico 25/02/2021 h.21:00

La Roma di Paulo Fonseca, dopo lo scialbo 0-0 in campionato contro il Benevento, è chiamata a completare l’opera già iniziata lo scorso giovedì e chiudere definitivamente il discorso qualificazione europea.

Lo 0-2 conquistato all’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ai danni dello Sporting Braga, ha spianato la strada degli ottavi di finale per i giallorossi che potranno giocare il match di ritorno con un fare sicuramente più tranquillo e intelligente, senza dover cercare disperatamente il risultato.

Gli auspici, per i tifosi giallorossi, sono quelli di vedere una Roma subito aggressiva e cinica che riesca a segnare il gol che, probabilmente, metterebbe fine alle speranze dei portoghesi, ma ciò che sarà davvero importante durante il match è non subire gol.

Il risultato confezionato dai gol di Dzeko e Borja Mayoral impone alla Roma di dover fare una partita di grande intelligenza tattica e di non scoprirsi inutilmente in fase offensiva. Già all’andata si è vista la grande difficoltà del Braga a superare le linee difensive giallorosse, quando erano schierate, e questo sarà un punto importante per evitare spiacevoli imprevisti.

Nessuna impresa, nessuna voglia di vedere una Roma arrembante, ma soltanto la speranza di vedere una squadra tatticamente concreta ed intelligente che sappia sfruttare al meglio il proprio vantaggio.

La Roma è padrona del proprio destino e gli ottavi di finale di Europa League sono alle porte.

Dove vedere Roma-Sporting Braga Diretta TV e Streaming

Torna titolare con la maglia della Roma Stephan El Shaarawy

Sarà possibile vedere il match dello Stadio Olimpico di Roma, valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che mette di fronte lo Sporting Braga e la Roma, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di giovedì 25 febbraio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match europeo sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto del cammino in EL delle squadre della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Collection.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Sporting Braga

Turnover e tanti esperimenti per la Roma di Fonseca che rilancerà, finalmente, dal primo minuto Stephan El Shaarawy.

Il faraone donerà riposo a Mkhitaryan e farà coppia con Pedro. Dietro la Roma è ancora in attesa di recuperare alcune pedine importanti, ma sembra che Bryan Cristante possa partecipare, senza problemi, alla partita.

Spinazzola completerà il terzetto difensivo mentre Bruno Peres giocherà titolare sulla fascia.

Carvalhal non cambia tanto rispetto alla partita d’andata. Le speranze di rimonta dei portoghesi sono sempre aggrappate alle giocate di Nico Gaitan, Horta, Galeno e Sproar.

Mancherà Ricardo Esgaio, espulso nel match d’andata, al suo posto Borja.

Probabili formazioni di Roma-Sporting Braga

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All: Fonseca.

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Borja, Tormena, Raul Silva; Zé Carlos, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Horta, Gaitan; Sproar. All: Carvalhal.

Precedenti e statistiche di Roma-Sporting Braga

L’andata, conclusa 0-2, è l’unico precedente tra le due squadre.

La Roma ha subito solo 5 gol durante il suo cammino Europeo, il Braga ben 12.

