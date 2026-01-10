Roma-Sassuolo, Gasperini si sente sostenuto dalla proprietà ma chiude al mercato di gennaio

Gasperini - Stadiosport.it

Alla vigilia di Roma-Sassuolo, in programma allo Stadio Olimpico, il tecnico della AS Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, dalla presenza della proprietà alle difficoltà di formazione, evitando però qualsiasi commento sul mercato di gennaio.

Il confronto con Ryan Friedkin e il sostegno della società

Nei giorni scorsi Gasperini ha avuto un incontro diretto con Ryan Friedkin, uno dei proprietari del club. Un confronto che il tecnico ha definito positivo e rassicurante, sottolineando come la presenza costante della proprietà rappresenti un segnale forte.

Gasperini ha spiegato di sentirsi supportato dalla società, ribadendo che la visione è condivisa e che c’è la volontà concreta di prendersi cura della squadra. Nonostante le difficoltà, l’allenatore ha parlato di un progetto complesso ma possibile, grazie anche a un dialogo continuo e costruttivo con i vertici del club.

Emergenza in campo: rientri e assenze contro il Sassuolo

Sul piano tecnico, la Roma arriva alla sfida con il Sassuolo ancora in emergenza. Tornano a disposizione Gianluca Mancini e Mario Hermoso dopo il turno di squalifica, ma mancherà Bryan Cristante, fermato dal giudice sportivo. Assente anche Dovbyk, mentre le condizioni di Wesley restano in dubbio a causa dell’influenza.

Gasperini ha confermato inoltre che Angelino non è ancora pronto a rientrare, parlando di un problema di salute su cui ha preferito mantenere il massimo riserbo, augurandosi però un recupero completo nel minor tempo possibile.

L’analisi dell’avversario e di una Serie A equilibrata

Il Sassuolo, reduce da cinque partite senza vittorie ma ancora a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, resta un avversario da non sottovalutare. Gasperini ha definito la stagione dei neroverdi comunque positiva, ricordando come molte big abbiano faticato in partite sulla carta abbordabili.

Secondo il tecnico giallorosso, la Serie A si conferma un campionato estremamente equilibrato e difficile, dove ogni gara nasconde insidie e nessun risultato può essere dato per scontato.

Mercato di gennaio: muro totale dell’allenatore

I giornalisti hanno insistito sulle voci di mercato, in particolare su Giacomo Raspadori, accostato alla Roma nelle ultime ore. La risposta di Gasperini è stata netta e senza aperture: l’allenatore ha ribadito di non parlare mai di trasferimenti, rifiutandosi di alimentare indiscrezioni o commenti su giocatori che non fanno parte della rosa attuale.

Ha chiarito che l’unico focus resta il campo e i giocatori a sua disposizione, sottolineando come ogni sua parola sul mercato venga spesso interpretata in modo strumentale.

Una Roma competitiva nonostante le difficoltà

Gasperini ha comunque espresso soddisfazione personale per il lavoro svolto finora, definendo la Roma una squadra con una base solida e competitiva. L’obiettivo resta quello di migliorare ulteriormente il livello della rosa, ma senza distogliere l’attenzione dagli impegni immediati.

Con molte partite concentrate in un solo mese, il tecnico ha ribadito che il momento è delicato e che la priorità assoluta è affrontare al meglio le gare in calendario, a partire dalla sfida contro il Sassuolo.

