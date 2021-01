Roma-Sampdoria 1-0, le dichiarazioni post partita di Fonseca: “Vittoria meritata, dobbiamo fare più gol”

Il tecnico portoghese è soddisfatto della prestazione dei suoi dopo la vittoria, per 1-0, contro la Sampdoria.

Nella prima partita del 2021, Fonseca e la sua Roma ottengono la prima vittoria in un nuovo anno da quando è iniziato il loro rapporto e festeggiano i tre punti casalinghi mantenendo il terzo posto in classifica.

Il tecnico portoghese ha tempo anche per fare le prime interviste post partita dell’anno in cui le domande sono dedicate proprio al cambio di tendenza tra oggi, in cui i giallorossi hanno vinto di misura contro la Sampdoria, e 12 mesi fa, in cui la Roma uscì sconfitta 2-0 contro il Torino alla prima uscita del 2020.

La squadra, dice Fonseca, è più forte e consapevole rispetto a 12 mesi fa e ad attestarlo è proprio la partita svoltasi oggi all’Olimpico in cui la Roma ha sempre avuto il pallino del gioco, rispettando l’avversario e pungendo nel momento giusto.

Di certo al tecnico giallorosso non è piaciuto aver tenuto la partita in bilico fino al 90′ e parla di come i ragazzi, per la mole di gioco prodotta, avrebbero potuto trovare la porta più volte, rendendo il passivo maggiore.

Vittoria, comunque, importante per due motivi: il campo era pesantissimo a causa della pioggia torrenziale, eppure i giallorossi hanno giocato il proprio calcio senza problemi; la difesa ha realizzato il quarto clean-sheet nelle ultime 6 partite.

Inevitabilmente, le domande sono tutte per Lorenzo Pellegrini e la sua prestazione da trequartista. L’allenatore conviene con i giornalisti nel dire che Pellegrini è stato fondamentale per la vittoria dei suoi ragazzi, ma sottolinea anche le prestazioni di sacrificio di uomini come Karsdorp e Bruno Peres.

Ora la testa è al Crotone e Fonseca, questa volta, ha solo parole dolci per la prestazione dei suoi ragazzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS