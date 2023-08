Roma-Salernitana 2-2, voti e pagelle: “Show di Belotti e Candreva”

Le doppiette di Belotti e Candreva, obbligano Roma e Salernitana a dividersi la posta nel primo match stagionale.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Incolpevole sulle reti subite. Attento quando chiamato in causa.

Mancini 5,5: Approssimativo nel posizionamento sul primo gol della Salernitana, non accorcia con i tempi giusti. Anche sfortunato nel non impattare bene il pallone sotto porta, nel primo tempo.

Smalling 5,5: Perde nettamente l’uno contro uno con Candreva, permettendo, dunque, l’avanzata e il gol del granata. Non è lucido come altre volte. (Dal 65′ Paredes 6,5: Entra con il piglio giusto e firma il primo assist della sua seconda avventura giallorossa su calcio d’angolo).

Llorente 6: Il migliore della difesa per ordine e idee. Interessante anche con i piedi con buoni appoggi e ottimi lanci.

Kristensen 5,5: Non brilla nel suo debutto in Serie A. E’ sembrato compassato e poco intraprendente. (Dal 65′ Karsdorp 6: Ci mette voglia e buone giocate).

Bove 6: Buona prestazione del giovane centrocampista. Bravo sia in fase di interdizione, sia nel palleggio. (Dal 65′ Renato Sanches 6,5: Cambia ritmo al centrocampo della Roma con grande fisicità e personalità. Impatto molto positivo del portoghese).

Cristante 6,5: Come al solito, è un metronomo importante per il centrocampo giallorosso. Ordinato in ogni sua giocata.

Aouar 6,5: Buona la prima. Dal punto di vista tecnico è una validissima opzione in assenza di Dybala e Pellegrini. (Dal 90′ Pagano SV).

Spinazzola 6: Spinge con convinzione cercando di proporre ottime giocate in fase offensiva. Non è sempre preciso, ma è un fattore importante. (Dal 65′ Zalewski 6: Buon ingresso in campo).

El Shaarawy 6: A correnti alterne. Nel primo tempo non risulta efficace nelle sue giocate, mentre nei secondi 45 minuti si mostra con ottime giocate e si rende pericoloso con un palo colpito.

Belotti 8: Pronti, via e il Gallo risponde alle critiche con una prestazione altisonante condita da 2 gol in 20 minuti (di cui uno annullato) e una grinta che ricordava i suoi trascorsi torinesi. Nel secondo tempo trova anche la doppietta personale che salva la Roma da una clamorosa sconfitta. Psicologicamente sembra tornato al top e per la Roma è un grandissimo segnale.

Bruno Conti (sostituisce Josè Mourinho) 6: Ci si aspettava qualcosa di diverso e se le problematiche dovevano arrivare dal reparto offensivo, è, invece, quello difensivo ad aver mostrato alcune lacune.

Le pagelle della Salernitana

Ochoa 6: Nel primo tempo risponde presente con alcune parate, specie una su Smalling. Non può nulla su Belotti.

Lovato 6: Ha un cliente scomodo come Spinazzola, ma la sua prestazione è sufficiente. Gioca una buona partita.

Gyomber 5: In sofferenza per tutto il match a causa di uno straripante Belotti. Nel primo gol dimentica totalmente la marcatura.

Fazio 5: Belotti gli fa vedere i sorci verdi. Divide con Gyomber le colpe del primo gol subito.

Mazzocchi 5,5: Qualche buona idea ma va a correnti alterne. Non è ancora al meglio della condizione. (Dal 66′ Dia 5,5: Poco tempo per incidere)

L.Coullibaly 6: Si fa apprezzare alla distanza. E’ ovunque nel centrocampo della Salernitana e mette anche tanta fisicità nella sua partita.

Maggiore 5: Non è stata la sua partita. Pochissima qualità e ancor meno idee. (Dal 78′ Legowski SV)

Bradaric 5,5: Stenta molto nel primo tempo, mentre nel secondo riesce a farsi apprezzare per alcune giocate, nonostante il tasso di errori resti sempre abbastanza alto.

Candreva 8: Intramontabile. I due gol che portano la sua firma sono una sua invenzione. Taglia come il burro la difesa giallorossa, elude Smalling e fredda con un bolide Rui Patricio in occasione del primo gol, mentre nel secondo traccia una parabola squisita che beffa il portiere giallorosso. Giganteggia all’Olimpico.

Kastanos 6: Grande grinta e spesso prova a dare l’idea di essere pericoloso. Cambia più posizioni durante la partita e sembra comunque cavarsela. (Dal 78′ Sambia 5: Soffre gli ingressi degli esterni della Roma).

Botheim 4,5: Invisibile. Non è centravanti, ma complice importanti defezioni, Sousa lo ha provato. Esperimento fallito. (Dall’87’ M.Coulibaly SV)

Paulo Sousa 6,5: Una partita positiva per la Salernitana che ha peccato solo in fase difensiva di qualche distrazione di troppo che avrebbe permesso di sbancare l’Olimpico. Candreva è un fattore importante, ma la squadra ha personalità.