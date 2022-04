Roma-Salernitana 2-1, Mourinho: “Vittoria della panchina. Champions? Non ci credo”

Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa della vittoria contro la Salernitana.

Vittoria importante per la Roma di Josè Mourinho che ha sofferto più del previsto contro una buona Salernitana, ma che alla fine riesce a portarsi a casa il risultato.

Tre punti che permettono alla Roma di rispondere alle vittorie di Lazio e Fiorentina, nonché di sognare un posto in Champions League anche se Mourinho, in conferenza stampa, ha preferito sorvolare sull’argomento.

Secondo lo Special One, la Champions è un obiettivo irrealizzabile e in questo momento non ci pensa visto che davanti c’è la Juventus che sta andando ad ottimi ritmi.

Il tecnico è comunque soddisfatto della prova dei suoi calciatori, in particolar modo da chi è entrato dalla panchina, come Zaniolo al quale vanno gli elogi per aver cambiato il volto del match grazie alle sue giocate.

Per il tecnico portoghese, quella contro la Salernitana, è la vittoria della panchina con tutti coloro che sono stati chiamati in causa che hanno risposto presente decidendo il match.

Tra questi, soprattutto Carles Perez, autore di un gol, che viene elogiato da Mourinho che lo riconosce come un ragazzo talentuoso che lavora molto.

Nonostante ciò, Mourinho ha visto in campo una squadra stanca, affaticata dai tanti impegni ravvicinati e che ha provato a fare la partita nonostante una formazione ben diversa.

Nel primo tempo la stanchezza era evidente e la Roma non stava giocando un buon match, ma le forze fresche della seconda parte di gara hanno aiutato.

Mourinho si è scusato anche per un episodio capitato tra le due panchine che ha fatto imbestialire Walter Sabatini. Lo Special One ha detto che dalla sua panchina sono volate alcune frasi, tra cui “tornerete in Serie B”, che avrebbero irritato l’area tecnica granata.

Tutto ciò, faceva parte di 90 minuti molto intensi ed è per questo che Mou ha voluto scusarsi per l’accaduto.

Con Pellegrini squalificato, c’è stato spazio per Felix Afena Gyan ma Mourinho vuole qualcosa in più da questo giocatore, dato che lo reputa un giovane di gran talento che può migliorare ancora.