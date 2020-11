Roma-Parma, Fonseca: “Abbiamo giocato molto bene. Mayoral ha fatto un’ottima partita”

Il tecnico giallorosso dopo la convincente vittoria contro i gialloblù: “Mkhitaryan gran professionista. Dzeko? Molto importante per noi”

Una Roma straripante si impone per 3-0 sul Parma. Ad aprire le marcature nella sfida dell’Olimpico è Borja Mayoral, bravo a tagliare alle spalle della difesa ospite e ad insaccare l’assist no-look di Spinazzola. Il centravanti spagnolo – che ha sostituito Dzeko, ancora positivo al Covid -,veste poi gli abiti del centravanti per il raddoppio firmato da Mkhitaryan.

L’armeno, poi, sigla anche il terzo gol. Con una prestazione di qualità, solida, convincente e di maturità la Roma sale al secondo posto, agganciando il Milan che stasera scenderà in campo al San Paolo contro il Napoli.

Anche Paulo Fonseca ha sottolineato l’importante vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo dopo abbiamo fatto 3 gol. Penso che la squadra abbia giocato molto bene, nella ripresa abbiamo gestito e creato situazioni per segnare ancora“.

Sull’importanza dei tre punti arrivati dopo la sosta: “Vittoria molto importante. Non abbiamo avuto alcuni giocatori importanti in queste settimane come Dzeko, Smalling e Pellegrini. Poi una settimana abbiamo fatto solo lavoro individuale e una partita del genere rafforza l’identità della squadra. Sono soddisfatto molto”.

Il tecnico giallorosso, poi, parlando del futuro in giallorosso (contratto in scadenza a giugno 2021) ha dichiarato di non pensarci. Ha poi aggiunto: “L’importante è che la Roma vinca e ripetere questo tipo di prestazioni”.

Passando all’analisi dei singoli, Fonseca ha elogiato Mayoral: “Ha fatto una bella partita, con una squadra bassa. Ha preso buone decisioni, ha sbloccato il risultato. Sta crescendo e gioca con fiducia“.

Il tecnico portoghese ha poi continuato: “Ha bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano. Lui vuole migliorarsi, ha preso fiducia e sta lavorando bene“, le parole rilasciate a Roma Tv Channel. Il centravanti spagnolo sta sostituendo egregiamente Dzeko, che per Fonseca rimane “molto importante” negli equilibri della squadra giallorossa.

