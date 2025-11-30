Roma – Napoli LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 13° Giornata

Dove vedere Roma – Napoli in Diretta Tv e Streaming Live, 13° Giornata Serie A, Domenica 30 Novembre ore 20:45.

Domenica sera lo Stadio Olimpico sarà teatro di una delle sfide più affascinanti e attese del campionato: Roma contro Napoli, il Derby del Sole che quest’anno assume un significato ancora più importante.

La Roma di Gianpiero Gasperini infatti è al comando della classifica di Serie A e ospita i campioni d’Italia in carica che seguono con 2 punti in meno. Il match di questa sera si preannuncia come un duello ad alta intensità tecnica, emotiva e soprattutto a forte valenza Scudetto.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento lanciate dall’entusiasmo delle vittorie europee di metà settimana, che hanno confermato il loro ottimo stato di forma e la solidità internazionale.

Con la Roma che sogna un ritorno ai vertici e un Napoli deciso a difendere il titolo, il Derby del Sole si presenta come una delle partite simbolo della stagione: sfida tra due potenze del Sud, tra ambizioni, tradizione e un’atmosfera destinata a incendiare gli spalti dell’Olimpico.

Formazioni Ufficiali di Roma – Napoli:

Gasperini manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Svilar in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Ndicka e Hermoso. A centrocampo ci sono Konè e Cristante con Celik a destra e Wesley a sinistra. In attacco Ferguson punta centrale supportato da Pellegrini e Soulè.

Conte manda in campo il suo Napoli con il 3-4-2 con Milinkovic-Savic in porta e davanti a lui Beukema, Rahmani e Buongiorno a formare la linea difensiva. A centrocampo ci sono McTominay e Loboka al centro con Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra. Il tridente d’attacco è formato da Lang, Holjund e Neres.

ROMA 3-4-2-1: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy, Baldanzi, Dybala

All.: Gasperini (in panchina Gritti).

NAPOLI 3-4-3: Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Lang, Holjund, Neres.

A disp.: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Vergara, Ambrosino, Elmas, Politano, Lucca

All.: Conte

Dove vedere Roma – Napoli in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Roma – Napoli Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Roma – Napoli di Domenica 30 Novembre 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Roma – Napoli su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Roma:

Roma, primo posto dopo oltre dieci anni: numeri da Scudetto e difesa di ferro, ma col Napoli tradizione sfavorevole

Dopo dodici giornate, la Roma ha riscritto la storia recente del club: per la prima volta da più di un decennio, i giallorossi si sono ritrovati soli in vetta alla Serie A, con due punti di vantaggio su Napoli e Milan. Un primato frutto di continuità, solidità difensiva e una sorprendente maturità tattica.

La vittoria per 3-1 sulla Cremonese, impreziosita dall’ennesimo gol del trascinatore offensivo Matias Soulé, ha rappresentato il terzo successo consecutivo tra campionato e coppe. La serie positiva è poi proseguita giovedì sera all’Olimpico, quando la squadra guidata da Gian Piero Gasperini, vincitore dell’edizione 2024 dell’Europa League, ha superato il Midtjylland per 2-1, mantenendosi pienamente in corsa per un posto tra le migliori otto d’Europa.

Uno dei segreti di questa Roma è la capacità di portarsi in vantaggio e difenderlo con ordine. In ben otto delle nove vittorie in Serie A, i giallorossi hanno segnato per primi, trasformando spesso l’inerzia iniziale in tre punti. Tutto ciò poggia su una delle difese più impenetrabili del campionato: solo sei reti subite, record assoluto del club dopo 12 turni dalla stagione 2013. L’ultima squadra a far meglio, in questa fase del torneo, è stata proprio il Napoli del 2021-22, che poi avrebbe conquistato il titolo.

Ora, la Roma deve difendere il suo primato dall’assalto del Napoli, rivale diretto nella corsa Scudetto e avversario storico del Derby del Sole. Ma i numeri contro i partenopei all’Olimpico non sono incoraggianti: nelle ultime nove sfide casalinghe, la Roma è riuscita a vincere solo due volte, faticando spesso a imporre il proprio gioco.

Contro una delle rivali più temibili, l’obiettivo minimo sarà non perdere terreno in classifica, mantenendo quella solidità mentale e tattica che ha trasformato la Roma in una candidata credibile al titolo.

Come arriva il Napoli:

Napoli, tradizione favorevole contro la Roma ma rendimento esterno in calo: Conte rilancia con il nuovo assetto

Nell’avvicinamento al Derby del Sole, un dato salta subito all’occhio: che si giochi all’Olimpico o al Maradona, il Napoli ha perso solo una volta nelle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma, con l’unica eccezione datata dicembre 2023. Una tradizione recente che conferma il feeling positivo dei partenopei nei confronti dei giallorossi.

E proprio in vista di questa sfida ad alta tensione, la squadra di Antonio Conte sembra aver ritrovato brillantezza e identità. Complice un cambio di modulo e alcuni aggiustamenti nei titolari, il Napoli ha dato segnali evidenti di ripresa, dopo un periodo complicato e ricco di interrogativi. La svolta è arrivata nel 3-1 contro l’Atalanta, grazie anche alla doppietta del ritrovato David Neres, protagonista assoluto.

Il buon momento è proseguito in ambito europeo, dove contro il Qarabag, nella notte di Champions League, i partenopei hanno vinto 2-0 senza rischiare troppo, trascinati da un ispirato Scott McTominay, nonostante l’errore dal dischetto di Rasmus Hojlund.

Ciononostante, i dubbi restano soprattutto per quanto riguarda il rendimento in trasferta. Il Napoli ha infatti perso tre delle ultime quattro partite di campionato lontano dal Maradona, e addirittura cinque delle ultime sei complessive. Una flessione preoccupante, dovuta non solo alla fragilità difensiva, ma anche alla scarsa incisività offensiva: l’ultimo gol su azione in trasferta risale infatti alla rete di Hojlund contro la Fiorentina, a settembre.

Tradizione favorevole sì, ma numeri recenti pesanti: la sfida contro la Roma dirà se la rinascita del Napoli è reale o solo un’illusione.

Pronostico Roma Napoli:

Roma e Napoli sono tra le uniche tre squadre dell’intera Serie A a non aver mai perso punti dopo essere passate in vantaggio. Un dato che mostra la loro solidità mentale e tattica una volta sbloccato il risultato.

Per questo, nel Derby del Sole il primo gol potrebbe risultare decisivo, orientando l’inerzia del match e condizionando l’intera gestione della gara.

In una sfida destinata a essere intensa, bloccata e combattuta centimetro dopo centimetro la Roma di Gianpiero Gasperini sembra avere qualcosa in più in termini di cinismo, esperienza e capacità di colpire nei momenti chiave. Per questo, la previsione pende leggermente a favore dei giallorossi.

Pronostico Roma – Napoli: 1X o Under 2.5

