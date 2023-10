Roma-Monza 1-0, voti e pagelle: “Azmoun cambia i giallorossi, El Shaarawy MVP”

La Roma vince al 90′ contro il Monza, in 10 dal 40′ del primo tempo. Decide El Shaarawy all’Olimpico.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 7: Nel secondo tempo sale in cattedra con alcuni interventi importanti. Una di quelle giornate in cui mostra grande solidità.

Mancini 6: Lotta con la solita grinta contro la difesa avversaria. Buona prestazione, non commette errori.

Cristante 6: Qualche sbavatura c’é, ma é comunque schierato in una posizione non sua. Non si registrano gravi errori.

N’Dicka 6,5: Il migliore del reparto. Lo si vede addirittura a impostare delle volte, ma in difesa non concede nulla agli avversari. (Dal 73′ Llorente: Entra senza sbavature).

Karadorp 5,5: Spesso impreciso, ma, soprattutto, timido. Non lo si vede quasi mai in fase offensiva. (Dal 73′ Zalewski 6: In una settimana difficile, entra bene in partita).

Bove 6: Partita ordinaria, cerca di dare equilibrio alla squadra con giocate semplici. (Dal 63′ El Shaarawy 7,5: Anche per lui é stata una settimana difficile e mette in campo tutto quello che ha, grinta e vivacità. É il match winner, un gol voluto e cercato che fa piangere di gioia i tifosi della Roma e fa piangere anche lui. Lacrime di liberazione).

Paredes 5,5: Fatica fin da subito a trovare idee e possibilità per scardinare il centrocampo avversario. Anche nei piazzati é poco efficace.

Aouar 6: Sfiora il gol, ma Di Gregorio si oppone al suo colpo di testa. Non sempre precisissimo, ma sicuramente utile in più situazioni.

Spinazzola 5,5: Inizia bene la partita e qualche azione nasce dai suoi piedi, poi si spegne. Nel secondo tempo é poco coinvolto nel gioco giallorosso. (Dal 79′ Kristensen 6: Entra nell’azione del gol. Ingresso con voglia).

Belotti 6,5: Ottimo primo tempo, soprattutto per lo spirito di sacrificio e di aiuto che mette al servizio della squadra. Tira poco, ma é utilissimo e scaturisce l’espulsione di D’Ambrosio. (Dal 63′ Azmoun 7: Che ingresso! Vivace, mobile e molto propositivo, Serdar ha cambiato il volto della Roma. Sfortunato per il palo interno colpito, ma oggi non deve rammaricarsi di nulla).

Lukaku 6: Bene nelle sponde, colpisce un palo, ma é meno in giornata rispetto a tante altre volte. La difesa del Monza lo neutralizza bene.

José Mourinho 6,5: Prende un’espulsione a fine partita, ma fa in tempo per vedere il gol del Faraone che gli fa vincere la sfida. 3 punti pesanti contro un avversario ostico.

Le pagelle del Monza

Di Gregorio 7: Due parare importanti nel primo tempo. Si piega, senza colpe, al tiro di El Shaarawy.

D’Ambrosio 4: Inizia bene, ma vanifica tutto con un cartellino rosso folle che vanifica la partita dei suoi dopo soli 40 minuti.

Pablo Mari 6: Attento in marcatura su Lukaku. Partita senza sbavatura e molto concreta.

Caldirola 6: A volte mostra anche buone capacità di lancio o di impostare. Anche per lui, nessun errore da segnalare in difesa.

Pedro Pereira 5,5: Piuttosto timido. In fase difensiva soffre il duello contro Spinazzola. (Dal 46′ Birindelli 6: Entra con il piglio giusto e prova anche la conclusione impegnando Rui Patricio).

Pessina 6: Detta i tempi della squadra, nonostante a volte sembri un po’ sparire dal campo. Partita di personalità comunque per il capitano.

Gagliardini 6: Molto lavoro di sostanza per il centrocampista che recupera un buon numero di palloni.

Kyriakopoulos 5,5: Le fasce non sorridono a Palladino e anche il 77 del Monza cala piuttosto presto. Meglio in attacco che in difesa. (Dall’86’ Donati SV).

Machin 5: Troppi errori, se ne accorge anche Palladino che lo toglie senza aspettare la fine del primo tempo. (Dal 45′ A.Carboni 6: Regge l’urto giallorosso).

Colpani 6: Meno decisivo di altre volte, ma comunque un pericolo costante per la difesa giallorossa. Qualche conclusione tentata, ma senza fortuna. (Dal 64′ Vignato 6,5: Ottimo ingresso nel match. Appare fin da subito come uno dei più vivaci e mostra una grande tecnica).

Colombo 5,5: Lotta per la squadra, ma davanti si vede poco. (Dal 64′ Mota 6: Più in palla, in fase offensiva, rispetto al compagno sostituito).

Raffaele Palladino 6: Manca solo il risultato. Il suo Monza, in 10, gioca un bellissimo match e forse non meritava la beffarda sconfitta all’ultimo minuto regolamentare.