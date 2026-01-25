Roma – Milan LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 22° Giornata

Dove vedere Roma – Milan in Diretta Tv e Streaming Live, 22° Giornata Serie A, Domenica 25 Gennaio ore 20:45.

Roma-Milan è il big match della domenica sera all’Olimpico che mette in palio punti pesantissimi per Scudetto e Champions.

Domenica sera lo Stadio Olimpico sarà tutto esaurito per una sfida di altissimo livello tra Roma e Milan, due protagoniste assolute della Serie A e attualmente tra le prime quattro della classifica.

I giallorossi arrivano al confronto trascinati da tre vittorie consecutive che hanno riacceso le speranze, seppur difficili, nella corsa Scudetto.

Dall’altra parte, il Milan secondo in classifica si presenta nella Capitale con l’obiettivo di fare risultato per restare a contatto con la vetta e mantenere una pressione costante sulla capolista.

A rendere ancora più interessante il confronto c’è anche un dato legato alla crescita complessiva delle due squadre: rispetto allo stesso punto della scorsa stagione, sia la Roma che il Milan hanno aumentato in modo evidente il proprio bottino in classifica. I giallorossi hanno migliorato di +15, mentre i rossoneri sono a +12, numeri che raccontano un salto di qualità reale e misurabile.

Nonostante questo, la Roma dovrà fare i conti anche con una statistica meno favorevole legata ai precedenti recenti. La storia più vicina, infatti, non sorride ai giallorossi: nelle ultime 16 sfide di campionato contro il Milan, la Roma ne ha perse nove, compresa quella dell’andata disputata a novembre.

Un elemento che aggiunge ulteriore tensione al match e che mette la squadra davanti a un bivio importante: confermare la crescita attuale oppure lasciare ancora spazio a un avversario che, negli ultimi anni, ha spesso avuto la meglio negli scontri diretti.

Formazioni Ufficiali di Roma – Milan:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ghilardi, N’Dicka; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Guarda Roma – Milan in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Roma – Milan in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Roma – Milan Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Roma – Milan di Domenica 25 Gennaio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Roma – Milan su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Roma:

Tornata finalmente in piena forma dopo un periodo complicato a cavallo del nuovo anno, la Roma ha cambiato marcia in Serie A, centrando tre vittorie consecutive senza subire nemmeno un gol. Un segnale forte, soprattutto per una squadra che nelle ultime settimane ha ritrovato solidità, fiducia e continuità nei momenti chiave delle partite.

L’ultima prova è stata particolarmente convincente: i giallorossi hanno superato con autorità il Torino, squadra di metà classifica che pochi giorni prima li aveva eliminati dalla Coppa Italia, rendendo quindi il successo anche una sorta di rivincita morale.

Dopo un gol annullato dal VAR in avvio, la Roma non si è scomposta e ha continuato a spingere con ordine. A sbloccare il match ci ha pensato Donyell Malen, al debutto, che ha trovato subito il modo di lasciare il segno con una rete pesantissima. Poi è arrivato il momento di Paulo Dybala, capace di illuminare la serata con una giocata di altissimo livello: un tocco raffinato, di quelli che ricordano i suoi anni migliori, per mettere in cassaforte la vittoria e far esplodere l’entusiasmo dell’Olimpico.

Il successo ha permesso alla Roma di restare davanti alla Juventus, attualmente quinta, mantenendo un margine importante nella corsa alle prime posizioni. Ancora una volta, però, la notizia più significativa è stata la fase difensiva: un’altra partita chiusa senza concedere gol, l’ennesimo clean sheet che conferma un’identità sempre più concreta e competitiva.

Con questo filotto la squadra di Gian Piero Gasperini è rimasta a soli quattro punti dal Milan, un distacco che non esclude del tutto la possibilità di rientrare nella lotta al vertice. Tuttavia, l’obiettivo principale resta soprattutto uno: centrare il ritorno in Champions League, traguardo fondamentale sia per prestigio che per prospettive sportive ed economiche nella prossima stagione.

Ovviamente la Roma può ancora conquistare un posto nella massima competizione europea anche passando dalla porta “alternativa”, ovvero vincendo la Europa League. Un obiettivo tutt’altro che irrealistico, soprattutto dopo la vittoria di giovedì sera per 2-0 contro lo Stoccarda, un risultato che ha dato ulteriore slancio alla squadra e rafforzato la sensazione di un gruppo in crescita costante. In vista della prossima e decisiva gara della fase di campionato, il destino dei giallorossi resta totalmente nelle loro mani.

Quel successo europeo, impreziosito da una doppietta del giovane talento Niccolò Pisilli, ha confermato un dato ormai evidente: all’Olimpico la Roma sta costruendo una vera e propria roccaforte. Considerando tutte le competizioni, infatti, i giallorossi hanno vinto sette delle ultime nove partite casalinghe, mostrando non solo qualità ma anche una mentalità più cinica e concreta rispetto a qualche mese fa.

Come arriva il Milan:

Il Milan ha un conto aperto con la Roma dopo l’ultima sfida giocata allo Stadio Olimpico, quando i rossoneri sono caduti per 3-1 nel maggio scorso. Una sconfitta pesante, che però non ha lasciato strascichi troppo lunghi: da quel momento in poi, infatti, la squadra è diventata molto più continua, riducendo al minimo i passi falsi e costruendo una stagione di altissimo livello.

Il dato che più impressiona è quello legato alla Serie A: dalla seconda giornata di campionato, gli uomini di Massimiliano Allegri non hanno più perso e hanno infilato una striscia di 20 risultati utili consecutivi. Un rendimento che, prima dello stop arrivato sabato scorso, era secondo in Europa tra i cinque principali campionati soltanto al Bayern Monaco, a conferma di una solidità rara e di una mentalità sempre più vincente.

Anche lontano da San Siro, il Milan sta mostrando carattere. Nell’ultima trasferta, contro il Como, i rossoneri hanno saputo reagire a una partita complicata ribaltandola con lucidità, mentre la settimana scorsa è arrivato un altro successo pesante: vittoria contro il Lecce, decisa da un gol nel finale, che ha permesso alla squadra di restare agganciata alla parte altissima della classifica.

A firmare il colpo decisivo è stato Niclas Füllkrug, autore del gol vittoria al San Siro e protagonista del suo primo centro in Serie A. L’attaccante tedesco, arrivato proprio per dare al reparto offensivo un punto di riferimento più fisico e concreto, ha già mostrato di poter essere determinante nei momenti che contano. Un gol che non vale solo tre punti, ma che tiene il Milan pienamente dentro una lotta Scudetto serratissima, con l’Inter sempre nel mirino.

A rendere ancora più significativo il cammino rossonero è il fatto che, da agosto in poi, le uniche sconfitte sono arrivate esclusivamente nelle competizioni a eliminazione diretta: prima contro il Napoli in Supercoppa Italiana, poi con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, proprio nell’ultima visita a Roma. In campionato, invece, la squadra sta dimostrando una continuità che può fare la differenza nel lungo periodo.

Ora il Milan torna all’Olimpico con un obiettivo chiarissimo: vincere uno scontro diretto che potrebbe avere un peso enorme sulla corsa al titolo. Un successo, infatti, rischierebbe di tagliare quasi definitivamente fuori la Roma dalla lotta Scudetto, mentre per i rossoneri significherebbe continuare a mettere pressione all’Inter, mantenendo alta la tensione in vetta e confermando la propria candidatura fino all’ultimo metro della stagione.

Pronostico di Roma – Milan:

Il nostro pronostico per Roma-Milan è un pareggio 1-1, un risultato che rispecchia perfettamente l’andamento attuale delle due squadre e il tipo di partita che ci si aspetta in uno scontro diretto così pesante. Da una parte e dall’altra ci sono infatti due formazioni che stanno costruendo la propria forza soprattutto sulla solidità difensiva, con numeri importanti in termini di clean sheet e un’impostazione tattica molto attenta a non concedere occasioni gratuite.

Proprio per questo, la sensazione è che possa nascere una gara tesa, combattuta e giocata più sui dettagli che sull’assalto continuo. Entrambe sono pienamente coinvolte nella corsa alla qualificazione in Champions League, e quando la posta in palio è così alta diventa normale vedere un match più bloccato, con ritmi spezzati e fasi di studio prolungate, soprattutto nella prima metà di gara.

Allo stesso tempo, però, non è detto che sia una partita senza gol. Nelle ultime settimane sia la Roma che il Milan hanno migliorato le proprie soluzioni offensive, trovando interpreti più incisivi e alternative più credibili per cambiare l’inerzia durante i 90 minuti. Questo aumenta la probabilità che entrambe possano trovare almeno una rete, magari sfruttando un episodio, una palla inattiva o una giocata individuale.

Il pareggio 1-1 resta quindi lo scenario più plausibile: un risultato che premia l’equilibrio, lascia aperti i discorsi in classifica e racconta una sfida in cui le occasioni realmente pulite potrebbero essere poche, ma abbastanza per vedere entrambe le squadre andare a segno almeno una volta.

I migliori bookmaker