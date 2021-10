Roma-Milan, le dichiarazioni pre partita di Josè Mourinho: “Ora capisco perché Roma è una piazza difficile”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Milan.

Dopo le buone prestazioni mostrate nelle ultime uscite, la Roma di Josè Mourinho dovrà ospitare una delle due squadre al primo posto di questa Serie A, ovvero il Milan.

Dopo aver fermato il Napoli con una prestazione importante, l’ambizione della squadra capitolina è quella di rendere amara la trasferta all’Olimpico per gli uomini di Stefano Pioli, proiettati nella sfida a distanza con il Napoli.

Sarà quasi un derby per Josè Mourinho, legato indissolubilmente ai colori nerazzurri di Milano, e in conferenza stampa ha subito fatto presagire la sua voglia di vincere.

La sfida contro il Milan stimola l’allenatore portoghese che ama giocare contro le squadre migliori e spera che i suoi ragazzi non lascino trasparire paura, ma solo motivazioni.

Sarà anche la prima sfida tra Mou e Pioli che è stato largamente elogiato dal portoghese per il suo lavoro svolto.

Mourinho applaude le capacità gestionali del mister rossonero, ma anche la dirigenza e la bravura di Maldini e compagni di aver creato un progetto che sta riportando in alto il diavolo di Milano.

I convocati saranno gli stessi della scorsa partita, lasciando intuire che alcuni rimarranno fuori dalla lista come nella sfida contro il Cagliari e, soprattutto, dovrebbe esserci Mkhitaryan.

L’armeno era sembrato abbastanza affaticato durante gli ultimi match, ma Mourinho non vuole privarsi di un giocatore molto importante per la qualità della rosa.

L’obiettivo è vincere sempre ma per farlo bisognerà migliorare la fase difensiva e proprio riguardo le domande su una Roma in difficoltà nei big match e nel non subire gol, lo Special One dice scherzosamente di iniziare a capire perché tutti dicono che la piazza di Roma è difficile.

Altrove senti maggiore protezione, mentre da allenatore dei capitolini sei sempre nell’occhio del ciclone anche riguardo i minimi dettagli, ma a Mourinho va bene così, anzi lo trova divertente e stimolante.

Divertente come, secondo pronostico, sarà la sfida dell’Olimpico contro il Milan che potrebbe sancire le reali ambizioni della Roma o la definitiva fuga del duo di testa.

