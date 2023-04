Roma-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 29-04-2023

Dove vedere Roma-Milan, partita valida per la 32° Giornata di Serie A. La sfida tra Roma e Milan sarà trasmessa in diretta TV ed in Streaming su Dazn.

La sfida tra Roma e Milan si giocherà alle ore 18.00 di Sabato 29 Aprile all’Olimpico.

Sfida cruciale tra la Roma di Josè Mourinho e il Milan di Stefano Pioli. E’ praticamente uno spareggio in chiave Champions League. Le due compagini sono appaiate in classifica.

La Roma è reduce dalla sconfitta, in trasferta, per 3-1 contro l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

I giallorossi sono 4° in classifica con 56 punti conquistati in 31 giornate di campionato.

Il Milan è reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Lecce allenato da Marco Baroni.

I rossoneri sono 4° in classifica con 56 punti conquistati in 31 giornate di campionato.

Josè Mourinho deve valutare la condizione di alcuni calciatori acciaccati.

Stefano Pioli ritroverà Giroud al centro dell’attacco.

Guarda Roma-Milan in Diretta su DAZN.

Come vedere Roma-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la partita tra la Roma di Josè Mourinho e il Milan di Stefano Pioli, sabato 29 Aprile 2023, alle ore 18.00 su DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console . Per poter guardare la partita Roma-Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta Streaming su DAZN.

Si potrà anche utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn. Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet. I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Roma-Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Roma-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Roma-Milan in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Roma-Milan:

Josè Mourinho deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione, in particolare legati alle condizioni fisiche di Llorente e Dybala. Solito 3-4-2-1, con Cristante e Matic al centro del campo e con la coppia Pellegrini-El Shaarawy che supporterà l’unica punta Abraham.

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il solito 4-2-3-1. Torna Calabria dalla squalifica e completerà la difesa con Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Sulla trequarti Diaz giocherà sulla destra, Krunic nel mezzo, Leao a sinistra a sostegno dell’unica punta Giroud.

Probabili formazioni Roma-Milan:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; El Shaarawy, Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud

Precedenti e statistiche Roma-Milan:

Sono 87 i precedente, all’Olimpico, in campionato tra Roma e Milan. Si registrano 26 vittorie della Roma, 31 pareggi e 29 vittorie del Milan. L’ultimo successo della Roma risale alla stagione 2019/20, fu un 2-1 con le reti di Dzeko, Zaniolo e Theo Hernandez. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2018/19, 1-1 con le reti di Zaniolo e Piatek. L’ultimo successo del Milan risale alla scorsa stagione, 1-2 con le reti di El Shaarawy, Ibrahimovic e Kessie.