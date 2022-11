Roma-Ludogorets, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Non vogliamo la Conference League”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Ludogorets.

Tutto o niente per la Roma che, allo Stadio Olimpico, dovrà assolutamente vincere per ottenere la qualificazione al prossimo turno di Europa League e per farlo dovrà superare l’ostacolo Ludogorets che già nel match d’andata ha messo in difficoltà i giallorossi.

Josè Mourinho è consapevole dei rischi e della posta in palio nel match di Europa League e in conferenza stampa ha ribadito, a gran voce, di non volere la retrocessione in Conference League.

Sarà una gara ricca di tensione e pressione ma sarà difficile, secondo Mou, anche per l’avversario che nonostante abbia vinto all’andata, dovrà affrontare anche uno stadio intero che spingerà i giallorossi.

Intanto, è stata diminuita la squalifica nei confronti di Nicolò Zaniolo e Mourinho commenta con grande soddisfazione l’evento evidenziando il fatto che è stata fatta giustizia su un episodio che, dal suo punto di vista, non valeva 3 giornate di squalifica.

Il Ludogorets è una squadra ben organizzata e lo Special One si aspetta che la squadra avversaria giochi per due risultati e con grande intelligenza.

L’atteggiamento sarà fondamentale e proprio questo punto ispira il discorso su Tammy Abraham che non sta attraversando un grande periodo di forma.

L’inglese giocherà e sarà un perno fondamentale della sua squadra proprio perché Mourinho crede in lui.

A Roma, dice il portoghese, si sta attuando un processo ben diverso rispetto alle sue precedenti avventure in cui Mou era abituato ad avere giocatori subito pronti.

In giallorosso, si sta vedendo anche un Mourinho ben propenso ad utilizzare i giovani, così come dimostrato con Volpato e tantissimi altri, e tutto ciò fa parte del processo di crescita e valorizzazione del club.

La prova del nove, per capire il carattere della squadra, sarà proprio il match contro il Ludogorets e la voglia di restare in Europa League.