Roma-Lecce 2-1, voti e pagelle: “Lukaku croce e delizia, rimonta targata Azmoun e Zalewski”

La Roma vince nei minuti di recupero e rimonta il Lecce.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Il Lecce non lo impensierisce molto, sul gol subito non può fare nulla.

Mancini 5,5: Non preciso nelle sue giocate e nelle sue scelte difensive. Banda si dimostra un cliente scomodo e lui lo perde in occasione del gol dei pugliesi. (Dal 78′ Kristensen SV).

Llorente 6: Gioca una partita convincente contro un attaccante non facile da marcare, specie dal punto di vista fisico, come Krstovic.

N’Dicka 6,5: Pian piano si sta dimostrando il difensore più solido dell’ultimo periodo. Ottime chiusure e ripiegamenti difensivi, non si scompone in nessuna occasione.

Karsdorp 5,5: Abbastanza timido. Si limita a una partita prettamente difensiva. (Dal 78′ Zalewski 7: Il suo ingresso è provvidenziale per cambiare le sorti della partita. Trova l’assist per Azmoun e si dimostra una spina nel fianco in più occasioni).

Bove 6: Gioca semplice, mette tanta intensità e in fin dei conti non sfigura. Cala nel secondo tempo.

Cristante 5,5: Abbastanza spento rispetto al solito. Difensivamente è molto prezioso, ma questa volta sbaglia di più in fase d’appoggio.

Aouar 6: Va a sprazzi. Non riesce ancora a trovare la giusta continuità di gioco e alterna grandi giocate, come l’azione che porta al rigore per la Roma, a cose meno interessanti. (Dal 74′ Azmoun 7,5: E’ l’ingresso che cambia la partita. La sua foga e i suoi sprazzi di talento ed esplosività si erano già visti in alcune occasioni, ma oggi sfociano nel primo gol italiano e nella rimonta giallorossa. Il colpo di testa è ottimo e potente, come il suo ingresso).

El Shaarawy 6,5: Sempre pregevoli le sue giocate. Corre come nessuno e fa entrambe le fasi in grande stile. (Dal 78′ Belotti SV).

Dybala 6,5: Era a mezzo servizio e si vede. Nonostante ciò, alcune giocate mostrano l’importanza e la qualità della Joya. Fa assist per il gol di Lukaku.

Lukaku 6: Nel bene e nel male è sempre protagonista. Il rigore fallito brucia, ma il gol all’ultimo secondo regala tre punti pesantissimi.

Josè Mourinho 6: Una Roma a venti alterne mostra grinta e cuore nel finale. Non ci sono grandi indicazioni tecniche e tattiche che arrivano da questa partita, ma l’aspetto psicologico è il più grande pregio che lo Special One poteva ritrovare nei suoi calciatori.

Le pagelle del Lecce

Falcone 7: Neutralizza il rigore a Lukaku e gioca un match importante. Le due reti subite nel recupero, non sono per colpa sua.

Gendrey 5,5: Per 90 minuti, è un buon match, poi sbaglia nella marcatura su Zalewski e si fa beffare con troppa facilità. Dal piede del giallorosso, arriva l’assist per il gol che riapre i la partita.

Pongracic 6,5: Mai domo, forse l’unico a non sbagliare davvero nulla nella sua squadra. Riesce a tenere a bada Lukaku nel migliore dei modi.

Baschirotto 6: La sua mano “regala” un rigore alla Roma, poi sbagliato, ma gioca un buon match. Peccato per il finale di gara in cui commette qualche sbavatura.

Dorgu 5: Spinge pochissimo in fase offensiva e in fase di difesa sembra pure peggio. Paga la velocità dei giallorossi e prende anche un cartellino giallo. (Dal 62′ Gallo 6: Entra bene e con buon piglio).

Kaba 6,5: Partita ampiamente positiva del centrocampista dei pugliesi. Sfrutta la sua fisicità per contrastare il centrocampo della Roma e vince molti contrasti facendo ripartire i suoi.

Ramadani 6: Giocate semplici e pulite. Un giocatore così serve sempre, non commette sbavature importanti.

Rafia 6: Più impegnato a battagliare rispetto che a scatenare la sua bravura tecnica. Se la cava bene. (Dal 62′ Gonzalez 6,5: Propizia l’azione che porta al gol di Almqvist).

Almqvist 7: Sblocca la partita e illude il Lecce all’impresa. Oltre il gol, è il leader tecnico della squadra. Giocate importanti e mai banali. (Dall’80’ Touba 5: Molto male, perde totalmente Lukaku che firma il gol del 2-1 giallorosso).

Krstovic 6: Fa a spallate con Llorente. Aiuta molto i compagni e gioca spalle alla porta. Mostra il suo talento, ma in vari momenti della partita appare ben limitato. (Dall’80’ Piccoli SV).

Banda 6,5: Ha piglio e personalità, forse gli manca un po’ di freddezza, come dimostrato nell’occasione sprecata nel primo tempo. Serve l’assist ad Almqvist e gioca un grande match. (Dal 75′ Strefezza 5,5: Ha il match point sui piedi. Può servire Piccoli, invece lo ignora e sciupa).

Roberto D’Aversa 6: La partita è ottima, ma il calo degli ultimi minuti mostra le fragilità della rosa pugliese. Un gran peccato, avrebbe meritato almeno un punto.