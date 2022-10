Roma-Lecce 2-1, Mourinho: “Dybala? Dico che sta male per non dire che sta molto male”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Lecce.

Anche una vittoria può avere un retrogusto amaro e quella della Roma contro il Lecce ne è l’esatto esempio.

I giallorossi hanno sofferto più del dovuto contro un Lecce che, per 70 minuti, è stato sotto di un uomo, ma, soprattutto, ha perso Paulo Dybala.

La Joya, dopo aver calciato e segnato il rigore che ha regalato i tre punti ai capitolini, è uscito in lacrime dal campo dopo aver sentito un problema alla gamba e le preoccupanti sensazioni viste in quegli attimi che hanno preceduto l’uscita dal campo di Dybala, hanno avuto conferma dalle parole di Josè Mourinho.

L’allenatore della Roma è tutto fuorché felice della vittoria e nel post-gara evidenzia molti aspetti che hanno reso la valutazione del match negativa.

In primis, c’è proprio la questione Dybala. Lo Special One non ha buone notizie e con una semplice frase lascia presagire tempi di recupero molto ampi: “Dico che sta male per non dire che sta molto male”.

Le preoccupazioni di Mourinho spingono il portoghese a fare una prima valutazione non troppo felice e che vedrebbe Paulo lontano dai campi fino al 2023. Tale prospettiva, renderebbe impossibile anche la presenza della Joya al Mondiale di Qatar.

Dunque, non sono buone le sensazioni riguardo le condizioni di Dybala, così come non sono stati troppo buoni alcuni momenti della partita.

Mourinho ha visto una squadra stanca fisicamente e mentalmente, il che è anche dovuto ai tantissimi confronti tra Coppe e campionato.

Era, però, da gestire meglio la situazione di vantaggio numerico che è durata per almeno 70 minuti. La Roma ha avuto una scarsa gestione della palla e ha evidenziato una tendenza nel complicarsi le cose che, certamente, non può rendere felice Mourinho.

Bisognava gestire meglio la partita, ma, in fin dei conti, anche Mourinho ammette che l’importante è aver conquistato i tre punti.

Contro l’Atalanta, la Roma giocò bene ma non ottenne punti, mentre con il Lecce, nonostante una prestazione non eccellente, i giallorossi possono festeggiare la vittoria.

L’auspicio per le prossime partite sarà sicuramente quella di chiudere il prima possibile i match, imponendo la propria legge con cinismo e predominio.

Certo, adesso sarà molto più dura vista l’assenza di Paulo Dybala.