Real Madrid-Osasuna dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset o Sportitalia? Diretta streaming, Formazioni

La Liga 2025/26 prende il via con un appuntamento di grande fascino: Real Madrid-Osasuna, in programma martedì 19 agosto alle 21:00 al Santiago Bernabéu. Per i blancos sarà la prima sfida stagionale davanti al proprio pubblico, un test importante per misurare la nuova era guidata da Xabi Alonso, che torna a Madrid da allenatore dopo essere stato protagonista in campo con la maglia merengue.

Il debutto ufficiale del Real non è stato incoraggiante: la netta sconfitta per 0-4 contro il Paris Saint-Germain al Mondiale per Club ha messo in risalto difficoltà difensive e i tempi di rodaggio del nuovo 4-3-3 costruito per esaltare la coppia Mbappé-Vinicius. A complicare i piani c’è anche una preparazione ridotta, fattore che ha spinto il club a chiedere un rinvio della gara, richiesta respinta dalla Liga.

Per l’Osasuna si tratta di una trasferta sulla carta proibitiva, ma arrivare al Bernabéu in apertura di stagione, contro un Real che non ha ancora trovato il pieno equilibrio, può offrire un piccolo spiraglio. Serviranno compattezza, aggressività e capacità di sfruttare le ripartenze, caratteristiche che hanno spesso permesso ai navarresi di sorprendere avversari più blasonati.

La storia dei confronti, tuttavia, è impietosa: nelle ultime cinque sfide di campionato il Real ha ottenuto quattro vittorie (4-0, 4-0, 4-2 e 2-1) e un pareggio (1-1). Nel computo generale delle 95 partite ufficiali, il Real ha vinto 62 volte, contro i 13 successi dell’Osasuna e i 20 pareggi. Numeri che raccontano la difficoltà di strappare punti al Bernabéu, ma che non cancellano la possibilità di una sorpresa, specie in un avvio di stagione così delicato.

Probabili formazioni Real Madrid-Osasuna

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Arnold, Huijsen, Militao, Carreras; Valverde, Tchouameni; A. Güler, Mbappé, Vinicius; Gonzalo.

All. Xabi Alonso

OSASUNA (3-5-2): Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Rosier, Moncayola, Torrò, Oroz, Bretones; R. Garcia, Budimir.

All. Lisci

Dove vedere Real Madrid-Osasuna in tv

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, accessibile tramite app su smart TV, Google Chromecast, Amazon Fire Stick e console di videogiochi. Gli abbonati potranno seguirla anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Non sono previste trasmissioni su Mediaset o Sportitalia, mentre Sky offrirà l’evento solo attraverso l’integrazione con DAZN.

Dove vedere Real Madrid-Osasuna in streaming

Gli utenti abbonati a DAZN potranno seguire il match anche in streaming su dispositivi mobili, tablet, PC e smart TV collegandosi all’app ufficiale o al sito web della piattaforma. Sarà sufficiente accedere con le proprie credenziali attive, sia per gli abbonamenti mensili che annuali.

Real Madrid-Osasuna, i dettagli della partita

Partita: Real Madrid-Osasuna

Real Madrid-Osasuna Competizione: La Liga 2025/26, prima giornata

La Liga 2025/26, prima giornata Data: martedì 19 agosto 2025

martedì 19 agosto 2025 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Santiago Bernabéu (Madrid)

Santiago Bernabéu (Madrid) Diretta tv: DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky)

DAZN, DAZN 1 (canale 214 Sky) Diretta streaming: DAZN