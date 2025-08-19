Pronostici Serie A 1° Giornata 2025/26: analisi completa e Schedina del weekend

La Serie A 2025/2026 riparte ufficialmente nel weekend 23-25 agosto, con dieci partite che accenderanno subito i riflettori sul nuovo campionato. La prima giornata è sempre ricca di insidie: le squadre non hanno ancora il giusto ritmo, i nuovi acquisti devono integrarsi e spesso capita di assistere a risultati sorprendenti. In questo articolo analizziamo tutte le gare della 1ª giornata di Serie A, con i pronostici singoli e una schedina finale pronta per essere giocata.
Genoa-Lecce (23 agosto, ore 18:30)
Il Genoa di Vieira riparte davanti al pubblico di Marassi con grande entusiasmo. La squadra è stata rinforzata sul mercato e può contare sull’ex Colombo, che vorrà lasciare subito il segno. Il Lecce di Di Francesco ha cambiato molto ma non parte favorito in trasferta.
Pronostico: 1 fisso
Sassuolo-Napoli (23 agosto, ore 18:30)
Il Napoli campione d’Italia comincia il suo cammino al Mapei Stadium contro un Sassuolo rinnovato ma ancora in fase di costruzione. Nonostante l’assenza lunga di Lukaku, la rosa di Conte è nettamente superiore e dovrebbe portare a casa i tre punti. Possibile comunque che i neroverdi trovino il gol.
Pronostico: 2 + Goal
Milan-Cremonese (23 agosto, ore 20:45)
Il nuovo Milan di Fonseca affronta in casa la neopromossa Cremonese. San Siro sarà gremito e i rossoneri vorranno partire subito forte. La differenza tecnica è evidente e la partita potrebbe trasformarsi in un match con diversi gol.
Pronostico: 1 + Over 2.5
Roma-Bologna (23 agosto, ore 20:45)
All’Olimpico va in scena una sfida da alta classifica. La Roma di Gasperini deve ritrovare entusiasmo dopo un’estate di cambiamenti, mentre il Bologna di Italiano è reduce da una stagione trionfale e non ha paura di nessuno. Negli ultimi anni i felsinei hanno spesso messo in difficoltà i giallorossi. Ci aspettiamo una gara equilibrata con gol da entrambe le parti.
Pronostico: Goal
Cagliari-Fiorentina (24 agosto, ore 18:30)
Il Cagliari di Ranieri in casa è sempre un avversario ostico, ma la Fiorentina di Palladino ha dimostrato nelle amichevoli estive una buona solidità e un gioco propositivo. I viola restano leggermente favoriti ma la prudenza è d’obbligo.
Pronostico: X2
Como-Lazio (24 agosto, ore 18:30)
Il ritorno del Como in Serie A porta entusiasmo al Sinigaglia, ma l’avversario è la Lazio di Baroni, squadra abituata a competere per l’Europa. I lariani però hanno costruito un organico interessante e possono rendere la vita difficile ai biancocelesti. Possibile partita spettacolare con reti da entrambe le parti.
Pronostico: Goal
Atalanta-Pisa (24 agosto, ore 20:45)
La nuova Atalanta di Juric eredita molto dal lavoro di Gasperini ma deve trovare ancora la giusta identità. Il Pisa, tornato in Serie A dopo anni, ha poco da perdere e potrebbe sorprendere. Partita con potenziale spettacolare, ma occhio alla quota sorpresa.
Pronostico: Over 2.5 (giocata pazza: 2 fisso a quota alta)
Juventus-Parma (24 agosto, ore 20:45)
Il ritorno del Parma in Serie A è affascinante, ma allo Stadium la Juventus di Thiago Motta non può permettersi passi falsi. Il divario tecnico resta grande e i bianconeri dovrebbero imporsi senza troppe difficoltà, anche se i gialloblù possono rendersi pericolosi.
Pronostico: 1 fisso
Udinese-Verona (25 agosto, ore 18:30)
Sfida salvezza già alla prima giornata. L’Udinese ha perso pedine importanti sul mercato, mentre il Verona deve fare i conti con l’assenza pesante di Suslov. Entrambe le squadre non brillano in attacco, quindi ci aspettiamo un match bloccato.
Pronostico: Under 2.5
Inter-Torino (25 agosto, ore 20:45)
Lunedì sera chiude la prima giornata la sfida di San Siro. La nuova Inter di Chivu riparte con grandi ambizioni e davanti ai propri tifosi vorrà subito dare un segnale forte al campionato. Il Torino di Vanoli proverà a difendersi con ordine, ma l’inerzia pende verso i nerazzurri.
Pronostico: 1 fisso
La schedina completa della 1ª giornata di Serie A
Ecco la schedina multipla consigliata per il weekend 23-25 agosto 2025.
|Data
|Orario
|Partita
|Pronostico
|23 agosto
|18:30
|Genoa-Lecce
|1
|23 agosto
|18:30
|Sassuolo-Napoli
|2 + Goal
|23 agosto
|20:45
|Milan-Cremonese
|1 + Over 2.5
|23 agosto
|20:45
|Roma-Bologna
|Goal
|24 agosto
|18:30
|Cagliari-Fiorentina
|X2
|24 agosto
|18:30
|Como-Lazio
|Goal
|24 agosto
|20:45
|Atalanta-Pisa
|Over 2.5
|24 agosto
|20:45
|Juventus-Parma
|1
|25 agosto
|18:30
|Udinese-Verona
|Under 2.5
|25 agosto
|20:45
|Inter-Torino
|1
Schedina al raddoppio (quota totale intorno al 2.00)
Qui scegliamo poche partite con esito “sicuro” ma che permettono di raddoppiare la giocata:
- Genoa-Lecce → 1 (il Grifone parte forte in casa)
- Juventus-Parma → 1 (differenza tecnica netta allo Stadium)
- Inter-Torino → 1 (nerazzurri favoriti davanti al loro pubblico)
📊 Moltiplicatore stimato: circa 2.10
Giocata pazza (sorprese ad alta quota)
Questa schedina è per chi cerca il colpaccio: si punta sulle partite più incerte e su possibili risultati a sorpresa.
- Atalanta-Pisa → 2 fisso (quota molto alta, Juric all’esordio potrebbe faticare)
- Udinese-Verona → X (gara equilibrata da pareggio stretto)
- Como-Lazio → 1 (sorpresa dei lariani alla prima in casa)
📊 Moltiplicatore stimato: oltre 25.00