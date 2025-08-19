Pronostici Serie A 1° Giornata 2025/26: analisi completa e Schedina del weekend

Pronostici 1° Giornata Serie A - 1X2

La Serie A 2025/2026 riparte ufficialmente nel weekend 23-25 agosto, con dieci partite che accenderanno subito i riflettori sul nuovo campionato. La prima giornata è sempre ricca di insidie: le squadre non hanno ancora il giusto ritmo, i nuovi acquisti devono integrarsi e spesso capita di assistere a risultati sorprendenti. In questo articolo analizziamo tutte le gare della 1ª giornata di Serie A, con i pronostici singoli e una schedina finale pronta per essere giocata.

Genoa-Lecce (23 agosto, ore 18:30)

Il Genoa di Vieira riparte davanti al pubblico di Marassi con grande entusiasmo. La squadra è stata rinforzata sul mercato e può contare sull’ex Colombo, che vorrà lasciare subito il segno. Il Lecce di Di Francesco ha cambiato molto ma non parte favorito in trasferta.

Pronostico: 1 fisso

Sassuolo-Napoli (23 agosto, ore 18:30)

Il Napoli campione d’Italia comincia il suo cammino al Mapei Stadium contro un Sassuolo rinnovato ma ancora in fase di costruzione. Nonostante l’assenza lunga di Lukaku, la rosa di Conte è nettamente superiore e dovrebbe portare a casa i tre punti. Possibile comunque che i neroverdi trovino il gol.

Pronostico: 2 + Goal

Milan-Cremonese (23 agosto, ore 20:45)

Il nuovo Milan di Fonseca affronta in casa la neopromossa Cremonese. San Siro sarà gremito e i rossoneri vorranno partire subito forte. La differenza tecnica è evidente e la partita potrebbe trasformarsi in un match con diversi gol.

Pronostico: 1 + Over 2.5

Roma-Bologna (23 agosto, ore 20:45)

All’Olimpico va in scena una sfida da alta classifica. La Roma di Gasperini deve ritrovare entusiasmo dopo un’estate di cambiamenti, mentre il Bologna di Italiano è reduce da una stagione trionfale e non ha paura di nessuno. Negli ultimi anni i felsinei hanno spesso messo in difficoltà i giallorossi. Ci aspettiamo una gara equilibrata con gol da entrambe le parti.

Pronostico: Goal

Cagliari-Fiorentina (24 agosto, ore 18:30)

Il Cagliari di Ranieri in casa è sempre un avversario ostico, ma la Fiorentina di Palladino ha dimostrato nelle amichevoli estive una buona solidità e un gioco propositivo. I viola restano leggermente favoriti ma la prudenza è d’obbligo.

Pronostico: X2

Como-Lazio (24 agosto, ore 18:30)

Il ritorno del Como in Serie A porta entusiasmo al Sinigaglia, ma l’avversario è la Lazio di Baroni, squadra abituata a competere per l’Europa. I lariani però hanno costruito un organico interessante e possono rendere la vita difficile ai biancocelesti. Possibile partita spettacolare con reti da entrambe le parti.

Pronostico: Goal

Atalanta-Pisa (24 agosto, ore 20:45)

La nuova Atalanta di Juric eredita molto dal lavoro di Gasperini ma deve trovare ancora la giusta identità. Il Pisa, tornato in Serie A dopo anni, ha poco da perdere e potrebbe sorprendere. Partita con potenziale spettacolare, ma occhio alla quota sorpresa.

Pronostico: Over 2.5 (giocata pazza: 2 fisso a quota alta)

Juventus-Parma (24 agosto, ore 20:45)

Il ritorno del Parma in Serie A è affascinante, ma allo Stadium la Juventus di Thiago Motta non può permettersi passi falsi. Il divario tecnico resta grande e i bianconeri dovrebbero imporsi senza troppe difficoltà, anche se i gialloblù possono rendersi pericolosi.

Pronostico: 1 fisso

Udinese-Verona (25 agosto, ore 18:30)

Sfida salvezza già alla prima giornata. L’Udinese ha perso pedine importanti sul mercato, mentre il Verona deve fare i conti con l’assenza pesante di Suslov. Entrambe le squadre non brillano in attacco, quindi ci aspettiamo un match bloccato.

Pronostico: Under 2.5

Inter-Torino (25 agosto, ore 20:45)

Lunedì sera chiude la prima giornata la sfida di San Siro. La nuova Inter di Chivu riparte con grandi ambizioni e davanti ai propri tifosi vorrà subito dare un segnale forte al campionato. Il Torino di Vanoli proverà a difendersi con ordine, ma l’inerzia pende verso i nerazzurri.

Pronostico: 1 fisso

La schedina completa della 1ª giornata di Serie A

Ecco la schedina multipla consigliata per il weekend 23-25 agosto 2025.

Data Orario Partita Pronostico 23 agosto 18:30 Genoa-Lecce 1 23 agosto 18:30 Sassuolo-Napoli 2 + Goal 23 agosto 20:45 Milan-Cremonese 1 + Over 2.5 23 agosto 20:45 Roma-Bologna Goal 24 agosto 18:30 Cagliari-Fiorentina X2 24 agosto 18:30 Como-Lazio Goal 24 agosto 20:45 Atalanta-Pisa Over 2.5 24 agosto 20:45 Juventus-Parma 1 25 agosto 18:30 Udinese-Verona Under 2.5 25 agosto 20:45 Inter-Torino 1

Schedina al raddoppio (quota totale intorno al 2.00)

Qui scegliamo poche partite con esito “sicuro” ma che permettono di raddoppiare la giocata:

Genoa-Lecce → 1 (il Grifone parte forte in casa)

(il Grifone parte forte in casa) Juventus-Parma → 1 (differenza tecnica netta allo Stadium)

(differenza tecnica netta allo Stadium) Inter-Torino → 1 (nerazzurri favoriti davanti al loro pubblico)

📊 Moltiplicatore stimato: circa 2.10

Giocata pazza (sorprese ad alta quota)

Questa schedina è per chi cerca il colpaccio: si punta sulle partite più incerte e su possibili risultati a sorpresa.

Atalanta-Pisa → 2 fisso (quota molto alta, Juric all’esordio potrebbe faticare)

(quota molto alta, Juric all’esordio potrebbe faticare) Udinese-Verona → X (gara equilibrata da pareggio stretto)

(gara equilibrata da pareggio stretto) Como-Lazio → 1 (sorpresa dei lariani alla prima in casa)

📊 Moltiplicatore stimato: oltre 25.00