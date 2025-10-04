Roma: l’attesa per Leon Bailey si allunga

Leon Bailey - Stadiosport.it

L’avventura di Leon Bailey con la maglia della Roma non è iniziata nel migliore dei modi. L’esterno offensivo giamaicano, arrivato in estate dall’Aston Villa per portare velocità e fantasia all’attacco giallorosso, è fermo ormai da quasi due mesi a causa di un infortunio rimediato già alla prima sessione di allenamento con la squadra.

Inizialmente i tempi di recupero erano stati stimati in 30-40 giorni, ma la riabilitazione si sta rivelando più lunga del previsto. Lo staff medico della Roma, consapevole della delicatezza della situazione, ha deciso di procedere con estrema cautela, rallentando i piani per evitare ricadute.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Bailey salterà la prossima sfida con la Fiorentina e il suo ritorno in campo potrebbe avvenire soltanto dopo la sosta per le Nazionali. L’obiettivo realistico è quello di rivederlo a disposizione tra la trasferta contro l’Inter e i successivi impegni con Sassuolo e Parma, in programma a fine ottobre. Tuttavia, permangono dubbi sulle sue reali condizioni fisiche e sulla possibilità di una completa guarigione in tempi rapidi.

L’attesa sta generando una certa preoccupazione in casa Roma, con i tifosi impazienti di vedere finalmente all’opera il nuovo acquisto estivo, costretto a uno sfortunato stop ancor prima di esordire in Serie A.

