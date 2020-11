Roma, Kumbulla positivo al Covid-19

Nuovo caso Covid-19 in casa Roma: anche il giovane difensore albanese Marash Kumbulla è risultato positivo all’infezione da Sars-Cov 2 e sarà dunque costretto a osservare ora un periodo di quarantena forzata.

Per il club giallorosso si tratta della sesta positività in pochi giorni, dopo quelle riscontrate lunedì mattina di Pellegrini, Santon e Fazio, oltre a quelle di Boer e Dzeko rilevate la settimana scorsa.

ESCLUSIVA AS ROMA Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse 17/09/2020 Roma (ITA) Sport Calcio Marash Kumbulla firma il contratto con l'AS Roma Nella foto: Marash Kumbulla

Roma, le rassicurazioni di Kumbulla dopo l’annuncio della sua positività: “Sto bene. Invito tutti ad avere prudenza”

Marash Kumbulla ha subito rassicurato compagni di squadra e tifosi attraverso un messaggio sul proprio profilo Instagram:

“Ciao a tutti! Dall’ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri. Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo!”.

Un invito alla prudenza, dunque, quello lanciato dal giovane centrale classe 2000, che mette in guardia contro un nemico latente ancora lungi dall’essere definitivamente sconfitto.

