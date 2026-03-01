Roma – Juventus Diretta Tv e Streaming Live Serie A 27° Giornata

Dove vedere Roma – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 27° Giornata Serie A, Domenica 1 Marzo ore 20:45.

La Roma e la Juventus si preparano a un big match decisivo allo Stadio Olimpico, dove domenica sera andrà in scena una sfida cruciale per la corsa alla qualificazione in Champions League. Le due squadre, entrambe in piena lotta per un posto tra le prime quattro della Serie A, si affrontano in uno scontro diretto che mette in palio tre punti pesantissimi per la classifica.

La Juventus arriva a questo appuntamento in un momento particolarmente delicato della stagione. I bianconeri hanno infatti rallentato il proprio rendimento in campionato, perdendo terreno proprio nei confronti della Roma, che è riuscita a effettuare il sorpasso in graduatoria. A complicare ulteriormente il quadro c’è la recente e deludente eliminazione anticipata dalla Champions League, arrivata mercoledì, un risultato che ha aumentato la pressione sull’ambiente bianconero.

Per la Roma di Gasperini, questa partita rappresenta invece una grande opportunità per consolidare il vantaggio su una diretta concorrente e rafforzare le proprie ambizioni europee. Allo stesso tempo, la Juventus è chiamata a una reazione immediata, con l’obiettivo di rilanciare la propria corsa alla Champions League e dimostrare di poter restare protagonista nella fase decisiva della stagione.

La sfida dell’Olimpico si preannuncia quindi come uno dei match più importanti della giornata di Serie A, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato fondamentale per il proprio futuro.

Formazioni Ufficiali di Roma – Juventus:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. All. Gasperini

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Miretti, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. All. Spalletti

Guarda Roma – Juventus in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Roma – Juventus in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Roma – Juventus Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Roma – Juventus di Domenica 1 Marzo alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Roma – Juventus su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Roma:

La Roma si presenta al big match contro la Juventus con un margine di quattro punti di vantaggio sul quinto posto, attualmente occupato proprio dai bianconeri. Tuttavia, la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League resta apertissima, con squadre ambiziose come Como e Atalanta pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso.

Anche il Napoli campione d’Italia in carica, reduce dal pareggio per 2-2 contro i giallorossi nel recente Derby del Sole, è pienamente coinvolto nella lotta per un posto nell’élite europea. Al momento, solo le due squadre di Milano sembrano avere un margine di sicurezza, mentre tutte le altre contendenti restano racchiuse in pochi punti.

Nel frattempo, la Roma ha confermato il proprio ottimo stato di forma, ottenendo due convincenti vittorie: il 2-0 contro il Cagliari e il 3-0 contro la Cremonese, risultati che hanno rafforzato il rendimento positivo allo Stadio Olimpico. Il club capitolino ha infatti conquistato 16 punti su 18 disponibili nelle ultime sei partite casalinghe, superando anche le aspettative dichiarate da Gian Piero Gasperini.

Uno dei punti di forza della squadra è la solidità difensiva tra le mura amiche: la Roma ha subito soltanto sei gol in 13 partite casalinghe, il miglior dato dell’intera Serie A. Allo stesso tempo, i giallorossi hanno finalmente trovato un riferimento offensivo continuo in Donyell Malen, diventato un elemento chiave nel reparto avanzato.

Oltre al campionato, la Roma continua il proprio percorso europeo: il club è infatti qualificato agli ottavi di finale di Europa League, dove affronterà presto i rivali italiani del Bologna. I giallorossi hanno ottenuto l’accesso diretto alla fase a eliminazione grazie al piazzamento tra le prime otto nella fase campionato, evitando così il turno di spareggio.

Nonostante l’ottimo rendimento complessivo, resta un dato che evidenzia le difficoltà contro le big: la Roma ha raccolto solo due punti nei sei scontri diretti contro le attuali prime cinque della classifica, un bottino inferiore di otto punti rispetto alla Juventus, segnale di quanto il confronto diretto dell’Olimpico possa risultare decisivo per gli equilibri della stagione.

Come arriva la Juventus: