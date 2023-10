Roma, infortunio Dybala: quante e quali partite salterà?

Infortunio Dybala: Per l’argentino uscito in lacrime dalla trasferta di Cagliari solo uno stiramento del legamento collaterale, ecco quando tornerà.

Paulo Dybala – StadioSport.it

L’apprensione in casa Roma per le condizioni di Paulo Dybala era molto alta, l’argentino, infatti, era stato sostituito tra le lacrime dopo un brutto scontro di gioco che aveva fatto temere il peggio. Dopo alcuni giorni, però, la Joya si è sottoposto a degli accertamenti strumentali che hanno scongiurato ogni tipo di lesione al ginocchio, evidenziando solamente uno stiramento legamento collaterale del ginocchio sinistro.

Dunque, per l’argentino non ci sarà bisogno di un intervento chirurgico e gli stessi tempi di recupero potrebbero essere molto brevi. Il giocatore sarà costretto a saltare sicuramente entrambe le prossime gare che vedranno l’Argentina impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali contro Paraguay e Perù.

La priorità del calciatore sembra essere, dunque, quella di iniziare fin da subito il periodo di riabilitazione sotto sorveglianza dello staff medico giallorosso per puntare al rientro già il prossimo 22 ottobre contro il Monza. La situazione però resta da monitorare, anche perché la Roma potrebbe decidere di non optare per un rientro eccessivamente forzato, un po’ come fatto con lo stesso Smalling per recuperare il calciatore al meglio. Quindi non è da escludere che lo staff medico giallorosso non possa ritenere opportuno escludere la Joya per la gara contro i brianzoli e optare per un rientro definitivo il prossimo 26 ottobre per la gara di Europa League contro lo Slavia Praga o addirittura tre giorni dopo per la trasferta di San Siro contro l’Inter.