Roma-Genoa, le dichiarazioni pre-partita di Fonseca: “Genoa aggressivo. Troppe partite in questo periodo”

Il tecnico portoghese prepara la partita di domani che vedrà impegnato la sua Roma contro il Genoa di Ballardini. Pedro titolare.

La Roma prepara il lunch match di domani contro il Genoa con lo spettro dei tanti infortuni e delle tante partite che si susseguiranno in questo mese.

Dal punto di vista numerico, l’ultima defezione ufficiale riguarda quella di Jordan Veretout, che tornerà al massimo tra 40 giorni, privando Fonseca di uno dei suoi migliori centrocampisti.

Proprio il tecnico portoghese, in conferenza stampa, ha parlato dello svantaggio numerico che sta avendo nelle ultime settimane e dell’allarme infortuni. Per prima cosa, secondo le indicazioni del mister, Veretout verrà sostituito da Diawara ma, nelle prossime partite, le soluzioni potrebbero essere molteplici tra Pellegrini, Mkhitaryan e Villar.

Proprio riguardo i primi due sopra citati, Fonseca svela che potrebbero esserci cambiamenti nella trequarti e che la sua unica certezza è la titolarità di Pedro per la partita di domani.

Il calendario estremamente fitto, infastidisce il portoghese che non ha tempo per poter mettere tutti in condizione e non può non chiedere a molti suoi importanti tasselli di fare “gli straordinari”.

La partita di domani verrà giocata nella maniera più intelligente possibile, il Genoa è una squadra arcigna e aggressiva e Fonseca conosce bene la filosofia di Ballardini, estremamente diversa da quella difensivista del Benevento.

Preservare la condizione fisica sarà di vitale importanza, Spinazzola, citato dal mister, le sta giocando tutte, ma proprio perché non ci sono elementi che possano sostituirlo. Urge, secondo Fonseca, ridefinire i calendari e le competizioni sia nazionali che internazionali, ma intanto può leggermente sorridere.

Smalling sta, finalmente, bene e domani sarà titolare.

