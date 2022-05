Roma-Feyenoord 1-0, voti e pagelle: “I giallorossi vincono la Conference League!”

Dopo 50 anni i giallorossi tornano a vincere una Coppa internazionale grazie al gol di Zaniolo e una difesa impenetrabile.

Sono notti così che alimentano le emozioni del calcio.

Sono notti per certi versi inspiegabili dove parlano solo le emozioni e tutto il percorso fatto, gli anni passati ad aspettare e le sofferenze vengono spente in un solo, unico, pensiero: “Ne è valsa la pena”.

Ad insegnarcelo è stato lo stesso Josè Mourinho, uomo che ha vinto tutto e che ha visto di tutto nel mondo del calcio, ma capace ancora di emozionarsi per la vittoria di un ennesimo trofeo e di versare lacrime su una serata destinata a diventare storia.

Piangono anche i suoi ragazzi in campo, così come i tifosi accorsi a Tirana, ma anche quelli che hanno visto la partita sul maxi schermo dell’Olimpico o a casa… la Roma ha vinto la Conference League e lo ha fatto nel modo più logico e semplice del mondo.

I giallorossi trovano il vantaggio sfruttando un’invenzione di Zaniolo, poi abbassano il baricentro e difendono in maniera perfetta il risultato.

Mentre il Feyenoord prova a far valere la qualità del gioco, la Roma serra le fila della resistenza e chiude spazi e idee agli olandesi.

Solo l’inizio del secondo tempo è stato realmente pericoloso con Rui Patricio che devia sulla traversa un tiro di Nelson e il palo di Malacia, per il resto è stata ottima l’amministrazione del risultato della Roma.

Il fischio finale è una liberazione unica che consegna la Roma alla storia della competizione.

Un cammino lungo e tortuoso, fatto di cadute molto brusche e di vittorie importanti, giunge alla conclusione più bella per un popolo che aspettava questo momento da 50 anni.

Benvenuta, Roma, tra le vincitrici di un trofeo europeo e bentornato Josè Mourinho sull’olimpo dei miracoli dopo aver riportato i giallorossi a vincere un trofeo.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 7,5: Fondamentale. La parata su Nelson è la dimostrazione del perché i giallorossi hanno scommesso su di lui questa estate. Esperienza, voglia di fare e tranquillità nel giocare match importanti. Fa realmente tutto ciò che gli è umanamente possibile.

Mancini 7,5: Si permette il lusso di segnare il suo nome sul conto degli “assist” realizzati in una finale europea. Oltre ciò, svolge una prova da grande difensore limitando l’attacco del Feyenoord in ogni azione.

Smalling 7,5: Il leader della difesa. Fa valere fisico ed esperienza in questo match e dimostra di muoversi in maniera perfetta assieme ai compagni di reparto che si sono dimostrati semplicemente impeccabili. Cancella Dessers dalla partita.

Ibanez 7,5: Monumentale in varie chiusure. Partita senza sbavature e giocata con una concentrazione superiore al 110%. Svaria molto in fase di difesa e limita anche le possibili sortite degli esterni.

Karsdorp 6,5: Leone. Ha lottato strenuamente anche quando era in evidente debito d’ossigeno. Come sempre si rivela una risorsa importantissima.

Cristante 6: Partita tranquilla e corretta. Si piazza davanti alla difesa e fa il suo.

Mkhitaryan 6: Ci ha provato in tutti i modi ad essere pronto per questa partita. Purtroppo per lui, finisce tutto dopo 16 minuti con un riacutizzarsi del problema fisico che lo infastidiva. (dal 16’ Sergio Oliveira 5,5: Non entra con fare ispirato e spesso incappa in vari errori di precisione).

Zalewski 6: Prima finale della sua carriera: gioca un po’ col freno a mano tirato e sostanzialmente è meno devastante rispetto a tante altre volte. Utile in difesa. (dal 65’ Spinazzola 6: Prova ad accendere il motorino e spinge sulla fascia cercando l’uno contro uno. Buona prestazione, nonostante serva tempo e lavoro per tornare ai suoi livelli).

Pellegrini 6: Uno dei meno “in forma” in campo, ma basta anche una prestazione modesta per poter portare a casa la vittoria. Il capitano si regala la magia di alzare la Coppa dei vincitori di una competizione europea (evento più unico che raro a Roma), mentre in campo non è illuminante come al solito.

Zaniolo 7,5: Partita difficile, spigolosa e agonistica… Ma poi ci pensa proprio il talento più atteso a illuminarsi e rompere gli indugi. Inserimento perfetto e gol da vero rapinatore d’area con uno scavetto di pregevole fattura. Quando il suo talento si accende, è devastante. (dal 65’ Veretout 6: Entra bene).

Abraham 6: Lavoro sporco per l’inglese in questa finale. Pochissimi tiri, ma tante “botte” e tanta grinta in un match dove la tattica della Roma ha praticamente isolato il suo terminale offensivo. (dal 89’ Shomurodov SV)

Josè Mourinho 8: Lo Special One diventa ancor più “Special”. Quinto trofeo UEFA vinto, primo allenatore a vincere i tre trofei stabiliti dalla UEFA, primo vincitore della Conference League e uomo della storia di Roma. A fine partita piange perché questa vittoria ha un sapore diverso anche per un uomo abituato a vincere sempre nella vita. Mou confeziona una Roma difensiva e tutto ciò basta per vincere. Voleva fare la storia… ha fatto la storia.

Le pagelle del Feyenoord

Bijlow 6: Poteva fare meglio sul gol di Zaniolo dove non prevede il possibile pallonetto e si lascia cadere con facilità. Belle, invece, le parate su Veretout e Pellegrini.

Geertruida 6: Non rischia nulla, ma forse non osa neppure più di tanto. Resta una buona prestazione.

Trauner 5: Partita difficilissima del centrale degli olandesi. Dimentica totalmente la marcatura su Zaniolo sul gol dell’1-0. (dal 74’ Pedersen SV)

Senesi 6,5: Non solo bravo in fase difensiva, ma anche come regista aggiunto. Ottima qualità e tanta grinta. Per i suoi oggi non basta, ma la prestazione è positiva.

Malacia 6,5: E’ letteralmente ovunque. Fa tutto e lo fa anche bene sia in fase offensiva, che difensiva. Il palo gli nega la gioia del gol che avrebbe messo la ciliegina sulla torta nella sua prestazione. (dal 88’ Jahanbakhsh SV)

Aursnes 6: Fa quel che può e non ricordiamo errori clamorosi da parte sua.

Kocku 5: Avrebbe le qualità per sorprendere la Roma, invece è uno dei grandi assenti di questo match. Finisce spesso risucchiato dalla morsa giallorossa.

Nelson 6: Ha una grandissima opportunità nel secondo tempo ma Rui Patricio gli nega la gioia del gol. E’ veloce e pericoloso, ma anche lui non è precisissimo, soprattutto nel primo tempo. (dal 75’ Linssen SV)

Til 6: Discontinuo, ma abbastanza pericoloso. Nel primo tempo sbaglia alcuni appoggi importanti, ma è una spina nel fianco costante per il centrocampo giallorosso. (dal 60’ Toornstra 6: Non entra male in campo, aiuta la squadra).

Sinisterra 5,5: Ha grandissime qualità, ma non le mostra in questa finale. Gli tremano un po’ le gambe in una serata dove bisognava essere quasi perfetti. Non riesce mai ad accendersi realmente.

Dessers 5: Ufficialmente capocannoniere della Conference League con una prestazione totalmente opposta a ciò che ci ha abituato. Viene distrutto dalla morsa di una difesa perfetta.

Arne Slot 6: Il suo Feyenoord ha lottato con grande qualità contro la Roma, lo tradiscono gli uomini migliori e le grandi parate di Rui Patricio. Non ha nulla da rimproverare alla squadra se non un pizzico di cinismo in più. Resta un grande cammino.