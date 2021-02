Roma: Dzeko out circa 15 giorni

Problemi per Edin Dzeko e la Roma: l’attaccante giallorosso è uscito anzitempo nella sfida contro il Braga per infortunio. Dagli esami effettuati oggi emerge che il bosniaco ha rimediato una lesione all’adduttore della gamba sinistra, infortunio che dovrebbe tenerlo fuori dai campi di gioco per almeno due settimane, e fargli saltare anche l’ottavo di finale contro lo Shaktar in Europa League.

Una bella gatta da pelare per Fonseca, che proprio nell’ultimo periodo era riuscito a risanare i rapporti col suo centravanti, dopo gli screzi avuti nel mese di gennaio.

Fonte pagina “Facebook” ufficiale di Edin Dzeko

Dzeko, che fin qui ha segnato 10 gol stagionali, era andato a bersaglio anche ieri, prima di lasciare il campo a Borja Mayoral (rete anche per lui). Sarà proprio il centravanti iberico a prendersi sulle spalle il peso dell’attacco, cosa che ha fatto magistralmente ogni volta sia stato chiamato in causa.

