Roma, Dan e Ryan Friedkin a Trigoria: colloquio con Fonseca e la squadra

La nuova proprietà ha fatto visita alla squadra per la prima al centro sportivo

L’avevano detto e l’hanno fatto. Nell’intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma, Dan e Ryan Friedkin avevano annunciato l’intenzione di essere il prima possibile a Roma. Un obiettivo che si è realizzato quest’oggi. Nel pomeriggio, infatti, ai cancelli di Trigoria si sono presentati i nuovi proprietari.

Nel centro sportivo (già visitato in un blitz super segreto a novembre), Dan e Ryan si sono intrattenuti con Paulo Fonseca. Dopo il colloquio con il tecnico giallorosso c’è stato quello alla squadra. Intrattenutisi anche con lo staff tecnico e con i dipendenti, hanno poi assistito all’allenamento dell’Under 15.

RELAX DI LUSSO – Per il loro primo soggiorno da numeri uno della Roma Dan e Ryan Friedkin hanno scelto un’hotel di lusso. Anzi, super lusso. Lasciato il centro sportivo di Trigoria si sono diretti a Ladispoli, dove ad attenderli c’era “La Posta Vecchia”, un resort da sogno sito a Ladispoli. Per dimorare in questa villa che comprende 19 camere e suite, arazzi e mosaici romani ed anche un campo da tennis rivestito dell’erba di Wimbledon ed un beauty center, i Friedkin hanno speso 20.000 al giorno.

