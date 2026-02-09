Roma – Cagliari LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 24° Giornata

Dove vedere Roma – Cagliari in Diretta Tv e Streaming Live, 24° Giornata Serie A, Lunedì 9 Febbraio ore 20:45.

Reduce da tre partite consecutive senza vittorie, la Roma torna in campo lunedì con l’obiettivo di rilanciare in modo deciso la propria corsa al quarto posto, ospitando allo Stadio Olimpico un Cagliari in evidente stato di grazia.

La Roma viene dal pareggio contro il Milan e contro il Panathinaikos in Europa League e dalla sconfitta di Udine di lunedì scorso. I giallorossi ora sono a -3 dal quarto posto occupato dalla Juventus di Spalletti.

La sfida si preannuncia tutt’altro che semplice per i giallorossi. Il Cagliari arriva infatti nella Capitale forte di tre vittorie consecutive in Serie A, una striscia che ha rilanciato ambizioni e fiducia dell’ambiente rossoblù. Un momento positivo che spinge gli isolani a credere concretamente nel colpo esterno.

Inoltre, il precedente stagionale sorride proprio al Cagliari, capace di imporsi nel match di dicembre disputato in Sardegna per 1 a 0. Un successo che ora alimenta la possibilità di centrare uno storico doppio confronto favorevole contro la Roma, scenario che aumenterebbe ulteriormente il peso della pressione sulle spalle dei padroni di casa in chiave Champions.

Probabili Formazioni di Roma – Cagliari:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Lo. Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane

Dove vedere Roma – Cagliari in Diretta TV e Streaming

Il match Roma – Cagliari di Lunedì 9 Febbraio alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.