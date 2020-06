Roma, brutte notizie per Fonseca: si ferma Mancini in allenamento

Il difensore ha rimediato un infortunio al gomito. Stop di 10 giorni. E si fanno avanti altre società

Continua a piovere sul bagnato in casa Roma. Dopo l’infortunio di Pau Lopez (micro frattura polso sinistro) e quello di Diego Perotti (affaticamento muscolare), i giallorossi sono costretti a fare i conti con un altro stop, quello di Gianluca Mancini. Il centrale di difesa ha rimediato una slogatura del gomito, occorsagli nel corso della partitella di martedì. Sarà costretto agli box per circa 10 giorni. In questo lasso di tempo, inoltre, dovrà portare un tutore. L’ex Atalanta dovrebbe essere comunque a disposizione per il primo impegno della Roma, in programma il 24 giugno contro la Sampdoria di Ranieri. A riportarlo è Sky Sport.

Questo è il secondo stop stagionale per Mancini. Una stagione che comunque, al netto di qualche prestazione sottotono, lo ha visto tra le note più liete. Su di lui quindi si sono concentrare le attenzioni di vari club. In Italia ci sono (c’erano, ora l’interessamento è più andato a calare) Juve e Inter. Mancini ha però estimatori anche all’estero, in Premier League ma anche in Germania. Il Bayern Monaco, infatti, nelle scorse settimana ha chiesto informazioni sul giocatore.

