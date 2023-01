Roma-Bologna 1-0, voti e pagelle: “Dybala prezioso, Pellegrini la decide”

I giallorossi vincono la prima partita del 2023 grazie al rigore di Pellegrini.

Nuovo anno, vecchie certezze per la Roma di Josè Mourinho, non presente in panchina vista la squalifica.

Il 2023 dei giallorossi inizia nel segno di Lorenzo Pellegrini e di Paulo Dybala, con il secondo che conquista il calcio di rigore che il primo trasforma.

Non è una Roma brillante quella che allo Stadio Olimpico affronta il Bologna in un match tanto importante, quanto significativo dal punto di vista emozionale visto che contrappone due squadre che hanno condiviso una parte della loro storia con Sinisa Mihajlovic, omaggiato da entrambe le tifoserie.

Il Bologna paga l’unico errore della partita, fatto da Lucumì, e una scarsa verve offensiva che non rende giustizia all’ottimo possesso dei rossoblu di Thiago Motta, non convintissimo del rigore dato ai giallorossi che, però, sembra esserci.

La Roma punta su Tahirovic per attestare l’importanza dei giovani in rosa e fa a meno, all’inizio, di Abraham che, però, rende il suo inizio di 2023 speciale non tanto in fase offensiva, quanto salvando un gol già fatto sulla linea.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Un brivido su un rinvio, ma nel complesso non deve impegnarsi più di tanto e si fa trovare pronto quando serve.

Mancini 6: Ordinato nelle chiusure e bravo anche nel gioco aereo, sia in fase di difesa che d’attacco. Sfiora anche il gol di destro.

Smalling 6,5: Giganteggia al centro della difesa giallorossa. L’inglese è pulito in ogni intervento e anticipa costantemente un cliente scomodo come Arnautovic. Provvidenziale anche su Pyythia.

Ibanez 6: Gara senza sbavature. Bella sfida in velocità con Orsolini dove ne esce spesso vincitore.

Celik 5,5: Prova a spingere sulla fascia, ma non sempre riesce ad essere risolutivo. Non rischia nulla in difesa, ma in avanti è abbastanza sterile.

Tahirovic 6: La mossa a sorpresa di Mourinho non sfigura nonostante un inizio un po’ incerto dovuto dall’emozione. Lotta molto e fa vedere la sua qualità, specie in fase di impostazione. (Dal 65′ Matic 5,5: Prova a dare fisicità ma commette alcuni errori, specie uno su Ferguson nel finale dove rischia molto).

Cristante 6,5: Tra i migliori dei suoi. Detta la manovra al centro del campo e funge da collante per entrambe le fasi. Una risorsa importantissima, sia in fase di impostazione, sia quando funge da diga quando il Bologna prova a spingere.

L.Pellegrini 7: Il capitano inizia l’anno al meglio, ovvero con un gol su rigore. Freddissimo a prendersi il tiro dal dischetto che decide il match. Bravo anche in fase di palleggio.

El Shaarawy 6: Non sembra spesso a suo agio nella posizione di esterno a tutta fascia e, infatti, in difesa qualcosa concede. Resta una spina nel fianco in fase offensiva. (Dal 65′ Zalewski 6: Un buon ingresso. Ordinato nelle sue giocate).

Zaniolo 6,5: Una buona prima sfida nel 2023 per Zaniolo costretto, però, a uscire per qualche fastidio. Illumina con il passaggio che propizia l’azione di Dybala per il rigore. (Dal 61′ Abraham 7: Non entra malissimo, ma non fa gol, eppure la sua giocata vale la vittoria. E’ al posto giusto, nel momento giusto quando salva di testa un pallone che stava lentamente entrando in porta. E’ provvidenziale e la sua giocata vale i 3 punti).

Dybala 7: C’è sempre un po’ di Paulo nelle vittorie della Roma. Non è brillantissimo come al solito, ma basta una fiammata per procurarsi un rigore che significa 3 punti.

Salvatore Foti (sostituisce Josè Mourinho) 6,5: Minimo sforzo, massimo risultato. La Roma non brilla troppo, ma porta a casa tre punti importanti e buone risposte da vari giocatori. L’esordio di Tahirovic, fa capire che i giallorossi possono ancora attingere alle risorse della primavera.

Le pagelle del Bologna

Skorupski 6: Non può nulla sul rigore. Per il resto partita tranquilla visto che i giallorossi non tirano molto.

Posh 6: Il migliore in fase di difesa. Gara concreta e senza sbavature in una fascia che lo accoppia con un cliente scomodo come El Shaarawy. Ne esce con molti duelli vinti. (Dall’83’ Pyyhtia 6: Entra bene e va vicino al pari con Smalling che lo mura).

Lucumi 5: Alla fine, il rigore causato su Dybala diventa la giocata che decide la partita. Non è lucido dopo il rigore concesso, ma nel finale ha il colpo per pareggiare. Abraham glielo nega.

Soumaoro 5,5: Anche per lui, qualche sbavatura di troppo. Con Zaniolo non è facile vincere duelli e il più delle volte viene beffato dalla qualità del numero 22 giallorosso.

Lykogiannis 6: Con Celik non perde troppi duelli, ma in attacco poteva osare di più. In ogni caso gioca una buona ora di partita. (Dal 64′ Cambiaso 5,5: Con lui le difficoltà aumentano leggermente di più. Poco determinato).

Ferguson 6: Gioca bene sia in fase di difesa, che di attacco. E’ molto intelligente e lo dimostra anche in questa sfida dove, però, ha poca fortuna in fase d’attacco.

Medel 6: Svolge i suoi compiti nel miglior modo possibile. Da mediano, si dedica a rompere le azioni degli avversari per far ripartire la squadra. Lo fa bene. (Dal 64′ Schouten 6: Entra bene, sulla falsariga di Medel).

Orsolini 6,5: Molto propositivo e vivace. Non sempre crea pericoli, ma sicuramente è il calciatore che crea maggior superiorità e timori alla difesa giallorossa. Non si arrende.

Dominguez 5,5: Meno brillante del solito. Gioca da pseudo-trequartista e nonostante venga coinvolto molto, non sembra in grande serata. Cala nella ripresa.

Soriano 5: Si adatta al ruolo da esterno, ma si vede che non è il suo ruolo. Incide pochissimo. (Dal 56′ Aebischer 5,5: Anche lo svizzero non riesce a incidere sugli esterni).

Arnautovic 5,5: Sempre molto coinvolto dai suoi compagni ed è il catalizzatore di tutti i palloni che arrivano in fase offensiva. Nonostante ciò, perde quasi tutti i duelli con Smalling e non riesce ad ottenere troppi palloni da poter riversare in porta.

Thiago Motta 6: Un solo errore diventa fatale per l’economia di tutta la sfida. Il suo Bologna non gioca male e spesso trova il predominio del campo. Ma manca efficacia in zona offensiva.