Roma-Bologna 1-0, Fonseca: “Contento per la vittoria”

Il mister dei giallorossi ha commentato la vittoria di misura contro il Bologna con leggera soddisfazione, nonostante una partita non perfetta dei suoi.

Paulo Fonseca

Una vittoria di misura e ottenuta esprimendo un calcio non troppo esaltante e divertente per la Roma di Paulo Fonseca che, però, si tiene stretta questi importanti tre punti in vista del match di giovedì che decreterà chi tra i giallorossi e l’Ajax strapperà il biglietto per le semifinali di Europa League.

La Roma regola, 1-0, il Bologna grazie ad un gol, caparbio e fortunoso, di Borja Mayoral e si riporta a -5 dal Napoli, quinto in classifica.

La prestazione non è stata, dal punto di vista tecnico, simile a quella ammirata ad Amsterdam e lo stesso Paulo Fonseca, commentando l’andamento della partita, ha ravvisato una eccessiva timidezza durante i primi 45 minuti di gioco, in cui i giallorossi hanno giocato meno bene degli avversari pur segnando.

L’allenatore giallorosso si dichiara, comunque, contento per la vittoria ottenuta nonostante la prestazione poco solida. La vittoria darà entusiasmo e motivazione alla rosa per il proseguo della volata finale in campionato e i giallorossi, adesso, possono pensare alla gara di ritorno con l’Ajax.

Tra le note positive c’è sicuramente il ritorno in campo di Mkhitaryan che ha dato segnali molto positivi in vista di giovedì. Mancini, nonostante la stanchezza, viene elogiato dal proprio allenatore per la dedizione e l’ottima partita svolta, mentre Carles e Pedro hanno avuto maggiori difficoltà.

Fonseca, oltre il risultato, salva di questa partita anche lo spirito dimostrato dalla squadra. I ragazzi capitolini hanno rispettato l’avversario ed hanno capito quando era il momento di attaccare e quando il momento di abbassarsi e difendere.

Nonostante tutto, anche oggi si è vista una Roma di grande cuore e psicologicamente messa bene, ma contro l’Ajax servirà una prestazione diversa.

Gli olandesi arriveranno all’Olimpico con la voglia di ribaltare il risultato dell’andata e servirà una Roma perfetta per continuare il sogno europeo.

Migliori Bookmakers AAMS