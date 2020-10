Roma-Benevento 5-2, Fonseca: “Abbiamo fatto una bella partita. Lotteremo per la Champions”

Il tecnico giallorosso dopo la rombante vittoria: “Siamo in fiducia. Possiamo giocare sia a 3 che a 4 dietro”

Avevamo lasciato la Roma con una vittoria (0-1 con l’Udinese) e la ritroviamo con lo stesso risultato. I giallorossi calano la manita contro il Benevento. La gara, però, inizia male. I campani passano in vantaggio con l’ex Caprari, il cui tiro è deviato da Ibanez.

La Roma reagisce immediatamente e pareggia con Pedro per poi raddoppiare con Dzeko. Si va all’intervallo sul 2-1, ma poteva essere anche 3 se non fosse stato per il fuorigioco di Spinazzola al momento della conclusione di Mkhitaryan.

Nella ripresa i padroni di casa rischiano qualcosa. Per un fallo (?) di Veretout su Lapadula, il signor Ayroldi decreta il rigore. Mirante para, ma l’ex Milan (prossimo avversario di campionato) ribadisce a rete. A firmare il nuovo sorpasso è Veretout, su calcio di rigore. Pedro, lanciato in rete, viene colpito (?) da Montipò. Ci pensa poi ancora Dzeko a portare in vantaggio la Roma e a realizzare il gol numero 108 con la maglia giallorossa. Infine Perez impacchetta la vittoria con un’azione solitaria alla Messi.

Prestazione dunque più che positiva per la Roma, come sottolineato anche da Fonseca: “Sì oggi sono soddisfatto. Abbiamo creato molto e segnato 5 gol. I due che abbiamo preso sono uno sfortunato e uno su rigore. La squadra ha giocato bene, sicura, e ha portato a casa la partita”.

Il tecnico portoghese ha poi parlato della gara di giovedì, quando ci sarà il debutto stagionale in Europa League: “Dobbiamo solo pensare alla prossima partita contro gli Young Boys e dobbiamo ancora lavorare e imparare molto. Serve equilibrio”.

Su Cristante, autore di una prestazione notevole: “Ha giocato una bellissima partita. All’inizio ha giocato più avanti e dopo ha fatto bene anche dietro. Per me ha fatto una grande partita”.

Fonseca poi ci tiene a mantenere la calma: “Io devo rimanere equilibrato, è importante”.

