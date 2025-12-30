Roma, Baldanzi escluso contro il Genoa: febbre per il trequartista, ballottaggio Ferguson El Shaarawy

Gasperini - Stadiosport.it

Tommaso Baldanzi non farà parte della Roma per la sfida di questa sera contro il Genoa. Il centrocampista offensivo giallorosso è stato infatti escluso dalla lista dei convocati diramata in mattinata da Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma.

Secondo quanto riportato da più fonti, tra cui Fantacalcio.it, Baldanzi è alle prese con uno stato febbrile, che lo rende indisponibile per l’ultima partita dell’anno di Serie A. Un’assenza significativa, considerando che il giocatore era in corsa per una maglia da titolare nel tridente offensivo.

Chi giocherà al posto di Baldanzi

L’assenza di Baldanzi apre il ballottaggio per completare l’attacco giallorosso insieme a Paulo Dybala e Matías Soulé. Le opzioni principali sono due: Stephan El Shaarawy oppure Evan Ferguson, con uno dei due destinato a partire dal primo minuto.

Situazione particolare anche per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è stato convocato, ma non è ancora al meglio della condizione e difficilmente verrà rischiato dall’inizio.

Difesa e condizioni fisiche

Non solo Baldanzi. Anche Mario Hermoso non è al top della forma. Nonostante la convocazione, lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina, con Jan Ziółkowski favorito per una maglia da titolare nel reparto arretrato.

La lista ufficiale dei convocati della Roma

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziółkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Koné, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

I migliori bookmaker