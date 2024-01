Roma-Atalanta, Mourinho: “Daremo il tutto per tutto, Huijsen è un talento”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro i bergamaschi.

La Roma è attesa alla difficile sfida casalinga contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in un match che, visti i passi falsi di Bologna e Fiorentina, può rilanciare una delle due compagini nella lotta per quarto posto.

Per i giallorossi, quella contro la Dea, è la prima di tre partite molto delicate che, tra Coppa Italia e campionato, posso dire molto della stagione della squadra di Josè Mourinho, impegnata anche sul mercato nel rinforzare la rosa.

Dean Huijsen, in prestito dalla Juventus, è il primo colpo di gennaio della società capitolina e proprio del giovane difensore ha voluto parlare lo Special One in conferenza stampa: “Huijsen è disponibile a giocare, anche se è arrivato ieri e ha solo un’ora di allenamento con noi. Se dovrà giocare, giocherà, ma vedremo, ha solo 10 minuti di Serie A sulle gambe anche se è un grande talento, uno dei migliori in Europa. Tutti sappiamo del suo talento”.

Sui recuperi: “Mancini è disponibile e giocherà anche se non è ancora recuperato al 100%. Smalling? Ne avrà ancora per molto, non abbiamo aggiornamenti su di lui e non credo che tornerà a gennaio. Tra l’altro si è infortunato anche Renato Sanches e Paredes non sta bene”.

Sull’Atalanta: “E’ una squadra di alto livello, molto forte. Giocano ad occhi chiusi, hanno la stessa filosofia da anni, ma non sarà facile neanche per loro. Siamo tosti e sfidarci è difficile per tutti”.

La settimana della Roma è stata caratterizzata dall’ufficialità dell’addio di Tiago Pinto che, a febbraio, rinuncerà all’incarico di direttore sportivo dei giallorossi. Anche Mourinho ha espresso la sua sulla vicenda: “Non faccio considerazioni su Tiago Pinto, sono rispettoso delle gerarchie e non commento un superiore. Mi auguro il meglio per lui”.

Sulla questione rinnovo del contratto: “Perché non ho rinnovato? Non lo so, mi sono fatto delle domande ma non ho risposte oggettive”.

Il tecnico portoghese ha concluso parlando del momento di forma della Roma: “La stanchezza non è solo mentale, ma anche fisica. La Coppa d’Africa ci ha complicato la vita e in difesa siamo corti numericamente. L’Atalanta ha perso Lookman, ma hanno tanti giocatori. Noi siamo tosti, daremo il tutto per tutto”.