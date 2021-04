Roma-Atalanta 1-1, Fonseca: “Segnali positivi, partita di rischio”

Il tecnico portoghese ha parlato del pareggio casalingo contro l’Atalanta, maturato allo Stadio Olimpico nel posticipo della 32ma giornata di Serie A.

Un pareggio tanto sofferto quanto importante per l’umore della Roma in un periodo che, oltre il campionato, vedrà i giallorossi impegnati anche nella delicata sfida contro il Manchester United.

I capitolini hanno condotto una partita di grande cuore e sacrificio e questa volta, nonostante i tanti errori, sono riusciti ad uscire dal campo senza subire una sconfitta contro una delle prime della classe.

Fonseca, tra l’altro, in conferenza stampa ha voluto subito precisare che le sue scelte non sono (e non saranno) dettate dalla preoccupazione di affrontare il match contro il Manchester United, tralasciando così gli impegni di campionato.

Oggi, si è vista la grande differenza tra la filosofia dell’Atalanta e quella della Roma con i bergamaschi molto propositivi e volti ad improntare il proprio gioco all’attacco. La squadra di Gasperini ha messo sotto per almeno 60 minuti la compagine giallorossa, non riuscendo, però, a capitalizzare le tante occasioni avute.

Fonseca ha definito la partita della sua squadra una prova di grande rischio e l’atteggiamento iniziale non è stato sicuramente dei migliori.

Lo stesso mister portoghese è stato protagonista, durante il match, di alcune frasi di incredulità nei riguardi della prestazione sottotono dei suoi.

Il pressing alto, come dice Fonseca, ha però funzionato e la Roma, dopo l’espulsione di Gosens, ha iniziato a giocare un buon calcio impressionando, questa volta in positivo, il mister giallorosso.

Fonseca ha solo parole di elogio nei riguardi di Cristante e di Dzeko, autore di una gara di grande sacrificio, mentre ammette che, nonostante i segnali positivi, c’è da migliorare in alcune scelte e giocate condotte durante il match.

La Roma esce dalla partita contro l’Atalanta con un punto che serve da morale in vista per le prossime sfide e, nonostante Fonseca dica che le occasioni per vincere il match ci sono state, siamo sicuri che anche l’ambiente giallorosso può essere soddisfatto del risultato.

