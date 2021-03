Roma – Ajax Quarti Finale Europa League: quando si gioca, Precedenti e Statistiche

L’urna dei sorteggi di Europa League dona una sfida molto affascinante sia dal punto di vista tecnico sia da quello storico: Roma-Ajax rappresenta sicuramente il quarto di Finale più equilibrato e interessante di questa edizione.

La fortuna non è sicuramente stata dalla parte della Roma di Fonseca ma lo spettacolo è assicurato anche in vista di una possibile semifinale contro il Manchester United.

Roma – Ajax è la partita tra due delle tre squadre nettamente favorite per la vittoria della competizione, considerando che l’Arsenal non è più la squadra di una volta.

I giallorossi dopo aver eliminato in modo netto due squadre ostiche come i portoghesi del Braga nei sedicesimi e gli ucraini dello Shaktar Donetsk negli ottavi di finale dovranno superare un esame ancora più difficile ma sicuramente alla portata.

Qualità di gioco, organizzazione e concentrazione sono i fattori che hanno portato la Roma non solo nelle migliori otto della competizione ma anche ad essere l’unica squadra italiana rimasta a giocarsi un trofeo europeo, non può essere un caso che l’allenatore della squadra capitolina sia straniero, dimostrando ancora una volta il cambio di passo per ora assente del calcio italiano in Europa.

Per provare ad andare in fondo saranno fondamentali i recuperi di Veretout e Mkhitaryan e il pieno rientro tra i titolari di Edin Dzeko.

Date Quarti di Finale Europa League Ajax Roma:

Sono già state pubblicate date e orari ufficiali per le partite valevoli per i quarti di finale dell‘Europa League.

La Roma volerà ad Amsterdam nella casa dell‘Ajax,la Johan Cruijff Arena per l’andata dei quarti di Finale di Europa League dell’8 aprile alle ore 21:00.

Il ritorno allo stadio Olimpico è programmato per il 15 aprile sempre ore 21:00 dove si deciderà quale squadra andrà in semifinale.

Dove vedere Roma-Ajax diretta tv streaming

Le partite tra Roma ed Ajax saranno trasmesse in TV come al solito sui canali Sky Sport Football(203) o Sky Sport 1(201) per chi avesse il pacchetto calcio e sport. Oppure sarà visibile in streaming su SkyGo, utilizzabile da chiunque abbia un contratto Sky, o NowTv nel caso si abbia abbonamento al pacchetto sport. Molto probabilmente la partita sarà trasmessa anche su Tv8.

Alla scoperta dell’Ajax: non da Champions ma qualità sempre scintillante

L’Ajax,allenata da Ten Hag, arriva a questa sfida dopo un percorso molto lungo dove ha incontrato anche un’altra italiana. Infatti la squadra olandese, inizialmente in Champions League, venne eliminata dall’Atalanta che riuscì anche a vincere ad Amsterdam. Dopo essere scesa in Europa League, ha eliminato il Lille(attualmente primo un Francia) e lo Young Boys che precedentemente aveva eliminato il Bayer Leverkusen.

La squadra di Ten Hag è saldamente in testa alla classifica del campionato olandese,sopra di 8 lunghezze rispetto al PSV secondo e con una partita in meno, avvicinandosi sempre di più all’ennesimo campionato vinto. Inoltre è anche in finale della coppa nazionale olandese contro il Vitesse.

Come sempre le basi della squadra sono i giovani e il bel gioco ma in più quest’anno sono presenti anche giocatori più esperti di indubbia qualità:Tadic,Blind,Klassen e Stekelenburg. Tra i giovani molto interessanti troviamo Alvarez,Gravenberch,Neres e Brobbery.

L’Ajax quest’anno ha fatto parlare di se anche fuori dal campo per due episodi molto particolari:il portiere titolare Onana è stato squalificato per un anno per doping dopo aver assunto per sbaglio farmaci proibiti;il colpo per l’attacco Haller,acquistato per 22 milioni e mezzo di euro(acquisto più caro del campionato olandese) non è stato inserito involontariamente nella lista per l’Europa League e di conseguenza non potrà essere in campo nelle prossime sfide.

La cosa certa è che la qualità in questa partita non mancherà e la Roma ha tutte le possibilità di andare avanti.

Formazione tipo Ajax(4-3-3),All. Ten Hag: Stekelenburg,Rensh,Alvarez,Martinez,Tagliafico,Klassen,Gravenberch,Blind,Brobbey,Tadic,Neres.

