Rojadirecta in streaming: bloccato o non funziona? Ecco le alternative

Negli ultimi anni Rojadirecta è diventato sinonimo di streaming sportivo gratuito, ma anche di illegalità e oscuramenti. Oggi il sito è bloccato in Italia e in molti altri Paesi, con continui tentativi di clonazione tramite domini alternativi. È importante chiarire che si tratta di una piattaforma illegale, e accedervi comporta rischi concreti, sia dal punto di vista legale che informatico.

Rojadirecta: cosa era e perché è stato chiuso

Rojadirecta nacque in Spagna nel 2005 come sito che raccoglieva link di eventi sportivi trasmessi in tutto il mondo. Grazie alla sua semplicità e al palinsesto completo di partite, divenne presto una delle destinazioni più visitate dagli appassionati di calcio e altri sport. Tuttavia, il sito violava i diritti televisivi trasmettendo contenuti coperti da copyright senza autorizzazione. Dopo anni di battaglie legali e sequestri in vari Paesi, il sito è stato definitivamente oscurato nel 2016, anche se continuano a comparire copie e mirror non ufficiali.

Queste versioni alternative sono altrettanto illegali e pericolose, spesso infettate da malware, pubblicità ingannevoli o sistemi di tracciamento. Inoltre, l’utilizzo di VPN o mirror per accedere ai contenuti oscurati può comportare sanzioni e la violazione delle leggi sul diritto d’autore.

Le alternative legali per vedere sport in streaming

Oggi esistono numerose piattaforme ufficiali e sicure per guardare sport in diretta o in differita. Alcune sono gratuite, altre richiedono un abbonamento, ma tutte garantiscono qualità, legalità e stabilità del servizio.

DAZN

È la piattaforma leader per lo streaming sportivo in Italia e in Europa. Offre Serie A, Serie B, Liga, Europa League, NFL, UFC, MotoGP e molto altro. È disponibile su smart TV, PC, tablet e smartphone, con piani mensili o annuali.

NOW e Sky Go

NOW è il servizio streaming di Sky, pensato per chi vuole flessibilità senza vincoli. Trasmette Champions League, Premier League, Formula 1, MotoGP, tennis e basket. Gli abbonati Sky, invece, possono usare Sky Go per guardare in diretta i canali compresi nel proprio pacchetto anche fuori casa.

Amazon Prime Video

Amazon trasmette eventi sportivi selezionati, tra cui la Champions League (una partita a settimana) e alcuni tornei di tennis ATP e WTA. Il servizio è incluso nell’abbonamento Prime e disponibile su qualsiasi dispositivo.

RaiPlay e Mediaset Infinity

Entrambe le piattaforme offrono sport in streaming gratuito, inclusi eventi trasmessi in chiaro come partite della Nazionale, Coppa Italia, Formula E, Supercoppa e alcuni match di Champions League. L’accesso è legale e disponibile anche da app mobile o smart TV.

TV8

TV8 trasmette gratuitamente eventi sportivi di rilievo come MotoGP, Formula 1, Europa League e match di Coppa Italia, oltre a talk show e approfondimenti calcistici. Tutti i contenuti sono accessibili anche in streaming dal sito ufficiale.

Eleven Sports

Specializzata in campionati minori e sport di nicchia, come Serie C, volley e basket, offre piani mensili economici e un’interfaccia intuitiva. È una delle scelte migliori per chi segue squadre locali o categorie giovanili.

Streaming dai siti di scommesse legali

Diversi bookmaker italiani offrono lo streaming gratuito di partite e competizioni ai propri iscritti. Per accedere serve avere un conto attivo e un piccolo saldo, oppure aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore. Tra i più noti ci sono Eurobet, Snai, Bet365 e GoldBet, tutti con licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Le alternative gratuite e sicure

Se cerchi un modo per seguire lo sport senza abbonamento, esistono canali ufficiali e piattaforme social che offrono dirette, sintesi e highlights:

YouTube : i canali ufficiali di Serie A, UEFA, NBA, Formula 1 e molte squadre pubblicano video integrali o highlight subito dopo la partita.

: i canali ufficiali di Serie A, UEFA, NBA, Formula 1 e molte squadre pubblicano video integrali o highlight subito dopo la partita. Facebook e Twitch : alcune leghe trasmettono eventi live gratuiti o partite minori.

: alcune leghe trasmettono eventi live gratuiti o partite minori. App ufficiali delle squadre e delle leghe: permettono di seguire in tempo reale risultati, interviste, radio e clip video.

Attenzione al “pezzotto” e ai box IPTV

I box Android o gli abbonamenti IPTV illegali, noti come “pezzotto”, consentono di vedere i canali criptati a pochi euro al mese. Sono soluzioni fuorilegge che violano il diritto d’autore e possono portare a sanzioni fino a 5.000 euro per chi ne fa uso. Inoltre, molti di questi dispositivi nascondono malware o virus capaci di rubare dati personali.

Rojadirecta appartiene ormai al passato: l’era dello streaming pirata sta finendo, sostituita da piattaforme ufficiali e accessibili. Con le soluzioni legali oggi disponibili, guardare sport in streaming non è mai stato così semplice e sicuro. Abbonarsi a un servizio regolare significa qualità, sicurezza e rispetto della legge, evitando rischi inutili e sostenendo chi produce e trasmette gli eventi che amiamo.

